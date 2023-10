Contatore manomesso dai vicini: paghi tu per loro I Succede ovunque, il trucco per beccare i disonesti

Sono tanti i cittadini che, in quest’ultimo periodo di crisi ed aumenti generalizzati dei prezzi, si stanno dando da fare per risparmiare.

C’é chi lo fa in maniera legale, cercando di mettere in atto dei comportamenti sani che portino al minor consumo energetico. C’é, poi, chi, invece, decide di andare contro la Legge e si affida a pratiche illegali frodando sia lo Stato che altri utenti, in particolar modo i vicini di casa. E di trucchi illegali per ottenere risparmio ce ne sono davvero tantissimi.

Pensiamo all’allaccio abusivo sulla rete del distributore del servizio. Ma ci sono anche gli utenti che si allacciano abusivamente a quella che è la rete di pubblica illuminazione. Altri, invece, optano per allacciare abusivamente una utenze che è stata precedentemente distaccata. E, poi, ci sono quegli escamotage che riguardano da vicino i contatori.

Ne abbiamo parlato negli articoli precedenti. pensiamo, ad esempio, al magnete che, posto su questi dispositivi di vecchia generazione, riesce a rallentare il conteggio dei consumi. E, poi, c’é il trucco della resistenza che va ad alterare, rallentando il consumo effettivo del suo nucleo familiare. Ed ancora, c’é chi rompe il sigillo.

E, quindi, va ad alimentare la propria abitazione bypassando il contatore. Sono dei geni del male! Ma sta prendendo sempre più piede un altro comportamento nefasto. Sì, avete capito benissimo. Chi lo mette in atto pensa di essere più furbo degli altri, o quantomeno dei suoi vicini. Vediamo insieme cosa sta accadendo e, soprattutto, come riconoscere questa pratica che, ricordiamolo, è un reato!

Ecco come riconoscere il contatore manomesso dai vicini: bisogna segnalare subito altrimenti si paga anche per i loro consumi!

Vi ricordiamo, come già accennato in precedenza che questo è un reato. Si parla di furto aggravato e c’é una sanzione da pagare e fino a sei anni di carcere. In più, le Autorità possono procedere d’ufficio. In pratica, chiunque si accorga di questa pratica illegale può denunciare l’accaduto! Vediamo, allora, come agiscono questi furbetti e come stanarli.

Riconoscere un allaccio abusivo sul vostro contatore è molto semplice. La prima cosa che salta agli occhi sono i consumi stratosferici ed i costi in bolletta. Ovviamente, i consumi risulteranno maggiori rispetto ai periodi precedenti. Nel caso in cui doveste trovarvi in una situazione del genere, vi consigliamo di chiamare un tecnico per la verifica del contatore e per scovare eventuali cavi e dispositivi nascosti.

In caso di conferma di allaccio abusivo, bisognerà recarsi presso una caserma delle Forze dell’Ordine e denunciare l’accaduto. Le Forze di Polizia ed il tecnico incaricato dalla Società fornitrice lavoreranno insieme per capire l’autore del furto e per comminargli la giusta sanzione prevista dalla normativa vigente.