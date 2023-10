Bollette, segnati in rosso la data: saranno guai quando arriva I Una strage sui portafogli degli italiani

Bollette questa è la data cruciale. I consumatori si dovrebbero segnare in rosso questa data perchè sarà quella della svolta.

Nostri cari consumatori, non prendetevela a male, ma risparmiare sulle bollette di luce e gas sarà sempre più difficile. Inutile negare l’evidenza, i costi dell’energia elettrica continuano a salire e questo è un evidente problematica per tutte le famiglie italiane.

Ci dispiace darvi questa brutta notizia, ma purtroppo per poter correre ai ripari è inevitabile conoscere quella che è la realtà dei fatti. Come ben saprete l’Italia sta passando completamente al mercato libero per quello che riguarda la fornitura dell’energia elettrica.

Un mercato libero che andrà ad eliminare quello tutelato, mettendo in difficoltà migliaia e migliaia di famiglie, che fino ad oggi hanno potuto godere di alcune agevolazioni, che hanno permesso a tutti di riuscire ad affrontare quella che è una spesa necessaria e non derogabile.

Quando si parla di mercato tutelato ci si riferisce a un regime in cui gli utenti e quindi i consumatori finali, di godere di un costo per l’energia elettrica che non sia eccessivamente elevato. Ma sembra che tutto questo stia per finire a breve e questo preoccupa e non poco, l’intera popolazione.

La data della svolta da segnare

Per quello che riguarda il gas la completa abolizione delle tariffe del mercato tutelato saranno aboliti il 10 gennaio 2024, invece per quello che riguarda il mercato dell’energia elettrica la data è fissata per aprile. In questo lasso di tempo, le famiglie che godono del mercato tutelare, dovranno anche scegliere il loro fornitore nel mercato libero.

La scelta dovrebbe avvenire in base a quelle che sono le tariffe che ai consumatori sembrano essere più conveniente. Se allo scattare della suddetta data il consumatore non avrà scelto il suo fornitore, gliene sarà assegnato uno a livello locale, fatta salva la possibilità di cambiarlo in seguito.

Qualche buona notizia

Nostri cari consumatori, non allarmatevi, sembra che il governo abbia deciso di venirvi incontro prorogando il completo passaggio al mercato libero. Quindi le scadenze saranno allungate, permettendovi di godere ancora di qualche piccolo vantaggio, almeno per qualche mese ancora.

Al momento il governo lavora per una proroga di altri 6 mesi prima del completo passaggio al mercato libero per quello che riguarda sia il gas che la luce. Una notizia che riguarda circa 15 milioni di utenti che ad oggi godono del regime tutelato e che dovranno farne a meno.