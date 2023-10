Frigorifero, con questo oggetto risparmi 300€ sulle bollette: per montarlo ci vogliono 2 secondi

Risparmiare sull’utilizzo del frigorifero è una tecnica possibile, ancorché difficile. Scopriamo insieme qualche trucco tecnologico.

Come rendere il proprio frigorifero ‘intelligente’? Non servono particolari sforzi o device specifici; basta un piccolo, innocuo, aggeggio che trasformerà la casa in una versione ultramoderna dell’Internet of Things. Sarà così possibile risparmiare cifre notevoli, semplicemente sfruttando al 100% la propria spesa settimanale, resa a propria volta così costosa, così esosissima per il caro prezzi.

Definito dai giornali britannici, specie The Sun, come il ‘FridgeCam’, si tratta di un aggeggio che teoricamente impedisce di sprecare cibo o di lasciarlo marcire e imputridire nelle cavernose profondità del proprio frigorifero. E’ il caso classico delle verdure che velocemente diventano nere, della frutta che fa la muffa, della carne della cui qualità ormai non siamo più così sicuri.

Ma come funziona? Prodotto dal brand Smarter, ‘FridgeCam’ è un piccolo dispositivo che, quando collocato dentro il frigorifero, scatta automaticamente una foto e la manda al tuo iPhone o Android. L’idea è di accorgersi quando il cibo inizia a marcire, inizia a deteriorarsi.

In teoria FridgeCam, quando impostato correttamente, rileva tramite le foto scattate quali cibi stanno marcendo o stanno terminando e li aggiunge a una lista con la quale fare la spesa online o ‘dal vivo’. L’idea è ridurre drasticamente gli sprechi, senza lasciar marcire cibo che, in altre parti del mondo, è la differenza tra la vita e la morte.

A cosa serve il Fridge Cam? Una soluzione semplicissima per un problema complesso

Il simpatico aggeggio è anche compatibile con l’assistente di Amazon Alexa; ad esempio gli utenti possono chiedere ad Alexa consigli sul pasto e, a sua volta, questo può verificare con la Fridge Cam cosa c’è ancora di commestibile nella propria dispensa e nel proprio frigorifero.

Attualmente FridgeCam è disponibile, sui mercati anglosassoni, per circa una ventina di euro su Amazon. Altri venditori invece lo mettono in vendita a ottanta euro. Serve naturalmente una connessione Wifi e uno smartphone compatibile con l’app. Infine, dettaglio non così ovvio, occorre trovare uno spazio adatto all’interno del frigorifero.

Molti raccomandano di caricare la webcam dell’apparecchio tramite il cavo USB per almeno sei ore, prima di inserirla nel frigorifero; altrimenti rischia che si scarichi molto presto. Inoltre il segnale Wifi deve essere sufficientemente potente da raggiungere l’interno del frigo, attraverso le spesse porte.