Forno microonde, bolletta al 30% se premi questo pulsante: da subito non consuma più nulla

Il microonde è un apparecchio complesso da utilizzare, sono molte le funzioni ‘nascoste’. Scopriamone una davvero fondamentale per la gestione della casa.

Tra tutti gli apparecchi per la cucina di casa il microonde probabilmente è il più recente e il più temuto. C’è chi lo accusa di rilasciare radiazioni, chi afferma che è pericoloso da usare, chi ancora lo guarda con sospetto, preoccupandosi che non sia un modo di cucinare ‘naturale’.

In realtà il microonde è un apparecchio piuttosto sicuro; occorre solo leggere con attenzione le avvertenze e naturalmente utilizzare i giusti materiali nel giusto momento. In particolare occorre ricordarsi di non provare mai a riparare il microonde autonomamente; utilizzando infatti energia elettrica ad alta tensione il microonde è particolarmente pericoloso da disassemblare.

Molti però ignorano come il microonde abbia un tasto segreto che pochi conoscono. Lo ha spiegato un esperto della Samsung al giornale britannico The Sun, commentando che “il vostro microonde è munito con uno speciale programma a prova di bambino“. Cliccando infatti un tasto apposito “il pannello di controllo può essere bloccato, così che bambini o persone poco familiari non possano azionarlo per proprio conto”.

Naturalmente ci riferiamo ai microonde costruiti dalla Samsung che dispongono di questa specifica funzione. Il microonde, affinché possa essere bloccato, deve essere utilizzato in una maniera particolare. Vediamo insieme qual è la proceduta.

Come ‘congelare’ il microonde, la funzione che pochi conoscono

Ci si avvicina al microonde e, se si tratta di un microonde Samsung, si preme l’orologio e il tasto +/- a fianco nello stesso momento, per circa 3 secondi. Comparirà allora una ‘L‘ sullo schermo del microonde; ciò ci comunicherà che le funzioni dell’apparecchio sono state bloccate. Onde invece tornare a utilizzare il microonde, basterà cliccare nuovamente gli stessi tasti per tre secondi.

Non si tratta certo di una novità; tanti altri microonde hanno simili funzioni, da Amazon, a Panasonic, a Whirlpool, a Sharp e così via. Solo i modelli più vecchi od economici non hanno dispositivi di sicurezza. Si tratta inoltre di una funzione fondamentale quando si pulisce il tastierino e lo schermo del microonde, dopo averne deterso l’interno.

Non dimentichiamo infine come molte microonde intelligenti siano in grado di connettersi ad Alexa o Siri, con un controllo a distanza tramite app o comandi vocali. Anche in questo modo è possibile ‘bloccare’ le funzioni della microonde, tutelando i più piccoli della casa.