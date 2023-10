Contatore, se vedono che è installato così ti becchi 10.000€ di multa I Corri subito a controllare

La situazione economica e sociale che si sta vivendo in questo ultimo periodo è davvero raccapricciante, così come le previsioni.

Si, perchè si parla di nuovi ed ulteriori aumenti dei costi in bolletta. Come già abbiamo avuto modo di accennare, infatti, si parla di rincari del 3% sulle bollette del gas e del 10% sulle bollette della fornitura di energia elettrica. Ciò va a sommarsi agli altri aumenti dei beni e dei servizi ed all’aumento del tasso di inflazione del nostro paese.

I cittadini italiani, ormai, sono sull’orlo del baratro e sono costretti a continui e numerosi prelievi di contante sui loro conti correnti che si stanno, lentamente ma inesorabilmente, depauperando. Certo, per fortuna che esiste il bonus bollette a dare un po’ di respiro alle finanze familiari. E, poi, ci sono numerosi trucchetti che riguardano l’utilizzo dei vari elettrodomestici presenti in casa e che consentono di ottenere una buona dose di risparmio.

Ovviamente, parliamo di tutti quegli escamotage totalmente legali. Non ci riferiamo a quelli illegali che pure sono di largo impiego. Purtroppo, però, non ci sono solo le bollette energetiche a far impazzire i cittadini. Anche quelle della fornitura idrica sono arrivate alle stelle. E, ovviamente, anche in questo caso gli italiani si stanno dando da fare.

La maggior parte delle volte, però, in questo caso, gli italiani stanno mettendo in atto un metodo totalmente illegale. Ebbene sì, l’esasperazione porta anche a fare questo. Bisogna ricordare che si commette reato e che si è passibili di denuncia con tutte le conseguenze del caso. Vediamo di quale metodo si tratta.

Il trucco del contatore che può costare una sanzione da capogiro è qui: attenzione!

Ebbene si, sta impazzando proprio in quest’ultimo periodo e c’è da dire che chi lo sta utilizzando ottiene un risparmio enorme. Anzi, dovete sapere che arrivano loro bollette pari allo zero. Ovviamente, c’è anche il rovescio della medaglia. Questo perchè si tratta di una condotta fraudolenta che può costare una multa enorme e finanche il carcere fino a sei anni.

Stiamo parlando di una pratica molto furba che riguarda, ovviamente, il contatore della fornitura di acqua. Questo trucchetto si chiama: “allaccio abusivo“. In pratica, questi utenti bypassano il contatore dei consumi casalinghi. Il risultato risulta essere eccezionale. E questo perché i consumi non vengono minimamente registrati.

Le bollette restano pari allo zero e contengono soltanto le spese accessorie. Insomma, risulta essere una vera e propria manna dal cielo per tutti. ma, attenzione, perché come abbiamo accennato in precedenza c’è da aver paura. Questo comportamento può essere subito individuato e si rischia una multa di 10 mila euro ed il carcere per furto aggravato!