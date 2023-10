Contatore fermo, il trucco degli smanettoni: non ti serve il magnete I Blocchi direttamente il software

Contatore fermo, il rimedio giusto è quello di bloccare direttamente il software del sistema, un trucco da smanettoni.

Abbattere le spese per l’energia elettrica è una delle missioni che si assumono le casalinghe e le famiglie in generale. Sembra quasi impossibile, questo lo sappiamo bene, eppure i modi per risparmiare sono veramente molti.

Probabilmente ci blocca l’idea che in fondi si tratti di un risparmio di pochi euro. Cosa vuol dire? Utilizzare la funzione eco della lavatrice permette di risparmiare circa 100 euro all’anno, meno di 10 euro al mese, lo stesso vale per un frigorifero con la corretta capienza per la propria abitazione e utilizzato nel modo corretto.

Ma se i piccoli risparmi che si possono avere da ogni singolo elettrodomestico, a fine anno vengono sommati l’uno all’altro, allora si ottiene un signor risparmio, ma purtroppo, ragionando in termini dell’adesso e ora, questo sembra pressapoco impossibile.

Fatte le dovute considerazioni, purtroppo dobbiamo ammettere che sono veramente molti i furbetti dell’energia elettrica. Cosa vuol dire? Che ci sono persone che per un risparmio che sia consistente può ricorrere veramente a qualsiasi escamotage, purtroppo, anche cadere in qualche trucchetto che non è proprio consono, che forse non dovrebbe nemmeno essere preso in considerazione.

Contatore e manomissione

Le condizioni economiche in cui versa l’Italia intera spinge alcuni cittadini a dei comportamenti che sono realmente discutibili, tra di essi anche la manomissione del contare. Una procedura che come ben si potrà immaginare è illegale e potenzialmente punita dalla legge, ma per cui non mancano esempio.

Soprattutto in passato, quando i contatori erano diversi da come sono ora, era comune l’utilizzo di un magnete che rallentava il movimento del contascatti. Senza considerare le pratiche di allaccio abusivo collegandosi alla corrente elettrica del vicino ignaro. Ma come tutte le pratiche della vita quotidiana anche le truffe del contatore si sono evolute e le modalità utilizzate ora sono completamente differenti.

Nuove modalità e rischi

Chi conosce la tecnologia e la sa far funzionare, oggi adotta un sistema innovativo per riuscire a far scegliere i consumi. Agisce come un hacker e blocca il software del contatore che in questo modo non registrerà i consumi. Ma ricordiamo che tutte le pratiche di manomissione dei contatori sono illegali e sono perseguibili come reati.

Si tratta di furto aggravato e la pena potrebbe essere anche piuttosto salata. Quindi agire in tal senso porta dei benefici solo temporanei e non a lungo termine in cui si potrebbe essere protagonisti di controlli approfonditi.