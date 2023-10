Canone Rai, verrà abolito: la notizia è dell’ultima ora I Finalmente: ecco le prossime tappe

Il Canone Rai verrà progressivamente abolito. Questi sono i piccoli passi che porteranno alla sua sparizione.

Se c’è una spesa che proprio non va giù agli italiani e quella per il canone della Rai. Ancora meno tollerato del bollo auto, il cittadino italiano medio non vuole pagare il canone e farebbe qualsiasi cosa per non pagarlo. Ma purtroppo ad oggi, è un obbligo. Ognuno di noi è obbligato al pagamento.

Considerando la grande evasione generale che si aveva in precedenza, era stato deciso di inserirlo all’interno delle bollette per l’energia elettrica, salvo però sollevare l’indignazione dei cittadini e di coloro che hanno anche il diritto di non pagarlo.

A storcere il naso però, sembra non esser stato solo il cittadino medio italiano, ma anche l’Unione Europea che non si è detta particolarmente d’accordo a questa pratica.

Finché a lamentarsi è il cittadino medio, potrebbe anche essere ben tollerata la questione, ma quando a lamentarsi è l’Unione Europea, allora occorre chiedersi se le modalità scelte sono realmente quelle corrette o se sarebbe meglio rivedere i piani che erano stati illustrati in precedenza, Quindi? Ebbene, sembra che inaspettatamente tutto stia per cambiare.

Canone Rai: una proposta di legge rivoluzionaria

Per il 2023 il Canone Rai aveva un importo che si assestava intorno ai 90 euro all’anno, da pagare in 10 comode rate sulla bolletta della fornitura elettrica, di 9 euro cadauna. In questo modo era possibile contrastare, molto più efficacemente l’evasore fiscale che di pagare questa tassa proprio non voleva saperne.

Considerando l’opinione contraria dell’Unione Europea l’Italia si è vista costretta a fare un passo indietro e con ogni probabilità si tornerà a pagare il canone Rai come una tasse a se stante. Ma le novità sembrano non essere finite qua, anche se si tratterebbe solo di un disegno di legge.

Addio definitivo al Canone Rai

Il nuovo disegno di legge, che ribadiamo essere solo un disegno e non una decisione definitiva prevederebbe un’abolizione progressiva del canone Rai. In poche e semplice parole, quello che il governo avrebbe previsto è un taglio del canone, graduale, che permetterebbe di eliminare definitivamente la tassa.

La partenza sono i 90 euro a cui è posto il canone ora e il taglio sarebbe del 20% ogni anno fino ad annullare completamente il canone. Questo con enorme gioia dei cittadini e forse anche delle istituzioni, considerando l’elevato tasso di evasione a riguardo.