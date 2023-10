Spazio, l’intelligenza artificiale calcola dove si “nascondono” gli extraterresti I La vita aliena è lì

L’intelligenza artificiale sembra essere stata in grado di calcolare in maniera precisa dove si trova la vita aliena. Ecco la verità.

Se ci sia o meno vita oltre la nostra cara terra è un armento di cui si disquisisce ormai da moltissimo tempo. Pensare che ci possano essere altre forme di vita oltre alla nostra ci permette di fantasticare, di porci domande. Insomma è elettrizzante il pensiero.

Nel corso degli anni sono in molti a dire di aver incontrato gli alieni, lo afferma anche Alessia Marcuzzi, che racconta di averli incrociati quando era ancora una bambina. C’è chi ci crede e chi no, ma sembra che ci sia un modo per provare che esiste veramente e dove trovarla.

A dircelo sarebbero gli esperti di intelligenza artificiale che grazie allo sviluppo tecnologico della stessa sarebbero stati in grado di rilevare fonti di vita differenti da quella umana.

Insomma, per poter avere delle forme di vita, esse dovrebbero essere nelle zone che la NASA definisce abitabili e quindi dove sarebbe presente acqua liquida. Sembra che nella galassia ci sarebbero ben 5.000 espianti dove potrebbe esserci della vita.

Il nuovo studio

Un nuovissimo ed attuale studio condotto da Piero Madau professore si astrofisica all’università della California, proporrebbe un quadro matematica secondo il quale sarebbe semplice indicare quali sono i pianeti abitati dell’universo.

La distanza di questi pianeti dalla terra sarebbe di non oltre 326 anni luce, una distanza notevole da noi, ma abbastanza vicina al sole per permettere alla vita di esistere. Secondo Madau sarebbero sufficienti 61 anni luce di distanza per riuscire a trovare delle forme di vita “L’approccio si basa su una serie di equazioni differenziali e fornisce una mappatura dipendente dal tempo tra la formazione stellare, l’arricchimento dei metalli e il verificarsi di esopianeti e mondi potenzialmente che ospitano la vita“.

Abbiamo compagnia nell’universo

La Terra non sarebbe il centro dell’universo e inoltre non avrebbe nemmeno una posizione privilegiata per riuscire a capire se c’è una vita altrove, ma se si utilizzano delle equazioni matematiche allora è possibile trovare altra vita oltre a quella umana.

Calmi, non siamo in un episodio di x-files, non stiamo parlando di forme di vita come la indichiamo noi, ma degli organismi particolari come le biofirme che si comporrebbero di diversi elementi e sarebbero vive. Insomma, non parliamo di forme aliene, ma di forme di vita diverse.