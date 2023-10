Lavatrici e tv: la funzione Eco fa risparmiare o ti prendono in giro? Tutta la verità per tagliare la bolletta

Tutta la verità che nessuno ti ha mai detti sulla funzione Eco sia della TV che della lavatrice. Ecco come usarla per risparmiare.

Ogni singolo elettrodomestico presente nelle nostre abitazioni influisce in una qualche misura sulla bolletta dell’energia elettrica. Ovviamente l’incidenza che ognuno di loro ha sul conto finale, dipende dalle caratteristiche che lo stesso elettrodomestico presenta e la modalità con cui esso si utilizza.

Ovviamente hanno maggiore incidenza quegli elettrodomestici che noi utilizziamo con maggiore frequenza, quali migliori esempi se non la lavatrice e la TV? In buona parte delle abitazioni la televisione resta accesa quasi per tutta la giornata ed è inevitabile che questo influisca sul consumo di energia.

Allo stesso modo, se si ha una famiglia numerosa, la lavatrice è possibile che la si utilizzi anche tutti i giorno. Ecco per quale motivo conoscere i segreti del loro funzionamento è indispensabile.

Gli elettrodomestici di nuova generazione sono tutti dotati di una modalità di utilizzo Eco, che dovrebbe, non solo essere rispettosa dell’ambiente, ma anche permettere un certo risparmio in bolletta. Ma quello che ci si chiede è se queste modalità eco siamo poi effettivamente efficace come in molti dicono.

La funzione Eco è realmente la scelta corretta?

Quando si parla di funzionalità o di programma Eco, ci si riferisce, per quello che riguarda la TV a una serie di funzionalità che le permettono di consumare meno energia durante il suo funzionamento. Invece per le lavatrici si parla di un programma è particolare che si avvale di una temperatura dell’acqua più bassa e di una durata maggiore.

La maggiore durata del programma della lavatrice Eco, spinge a chiedersi se sia veramente più efficiente di quello breve ad esempio, considerando che inevitabilmente l’elettrodomestico deve rimanere acceso pi a lungo. Il segreto sta nella reale modalità con cui i vestiti vengono lavati.

Modalità Eco, non sempre la scelta migliore

Quando si decide di lavare i propri vestiti con la modalità eco, a una temperatura più bassa i propri indumenti vengono lasciati all’interno dell’acqua per un periodo molto più lungo. Questo è il segreto dell’efficienza di questo particolare programma che ti aiuta veramente a risparmiare.

Invece per quello che riguarda la TV potrai decidere di utilizzare le impostazioni Eco, ma molto probabilmente il video perderà di qualità. Quindi il tuo risparmio toglierà buona parte del gusto di poter guardare un film in TV. Sconsigliato!