Conti correnti, arriva il bonus da 1.000€: ti trovi direttamente i soldi sul conto

In arrivo il bonus di 1000 euro sui conti correnti. Senza fare nessuna domanda di ricevono direttamente i soldi sul conto.

Nostri cari lettori accettate un consiglio e andate subito a controllare i vostri conti correnti. Tra non molto è possibile che vi vediate accreditare un nuovo bonus di circa 1000 euro che potrebbe essere molto d’aiuto alla vostra famiglia.

I soldi verranno accreditati direttamente sul conto corrente. La misura rientra in una prospettiva di gran lunga più ampia. Già nei mesi passati il governo ci ha abituato al varo si alcuni bonus che hanno il compito di aiutare le famiglie che sono in difficoltà per permettere loro di affrontare alcune specifiche spese.

Iniziative queste che hanno le fondamenta nei mesi della pandemia Covid, durante i quali lo Stato ha compreso la necessità di aiutare taluni soggetti che erano stati messi in netta difficoltà dagli eventi della cronaca. Ricordiamo quindi i vari bonus a coloro che lavoravano nel turismo, oltre al bonus biciclette e monopattini elettrici.

Poi ci sono stati i bonus per le ristrutturazioni e quelli per l’efficientemente energetico degli immobili. Adesso le misure prese, permetteranno di ricevere il bonus in maniera molto semplice.

Bonus subito disponibile

Nell’attuale realtà governativa il bonus di cui stiamo parlando ha il compito di incentivare tutti i comportamenti volti ad abbassare il livello di inquinamento presente nell’aria che tutti i giorni respiriamo. Sappiamo bene quanto l’Italia e il mondo in generale stia già facendo in tal senso e le cose continueranno a procedere in questa direzione.

Quindi ecco comparire il nuovo bonus biciclette che si rivolge a tutti coloro che acquisteranno una bicicletta elettrica, ovvero uno dei nuovissimi modelli cargo che il mercato mette a disposizione. Lo scopo è quello di promuovere la viabilità leggera non inquinante.

Il bonus

Per le biciclette a pedalata assistita il bonus può arrivare fino a 500 euro, 1000 sono gli euro per coloro che invece acquistano una cargo bike. Ma non finisce qui. perchè per chi, all’acquisto di uno di questi mezzi abbina anche la rottamazione di un’automobile, può arrivare fino a 1400 euro di bonus.

L’importo verrà erogato direttamente sul conto corrente dopo aver presentato domanda alla regione e dopo aver proceduto all’acquisto del mezzo. La misura è attualmente valida solo in Emilia Romagna ma probabilmente si estenderà a macchia di leopardo in tutta Italia.