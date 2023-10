Contatori manomessi, con il trucco del cerchio gli italiani non pagano più le bollette I Ecco come fanno

La crisi economica che sta vessando le famiglie italiane dura, ormai, da tanto tempo, anzi troppo e non si vede alcuna via d’uscita.

Sì, perché le previsioni sono davvero nere. Sin dalla pandemia è iniziato l’aumento dei prezzi di beni e servizi. Poi, con la guerra tra Russia ed Ucraina, si è avuta una loro recrudescenza. Ed i maggiori rincari si sono avuti sui carburanti e sulla componente energetica. I primi, ancora oggi, hanno subito aumenti e si attestano intorno ai 2 euro al litro.

Le bollette, poi, dopo un breve periodo di diminuzione, sono protagoniste di una notizia alquanto allarmante. Si vedono, infatti, i primi nuovi rincari in vista della stagione autunnale e di quella invernale. Si parla del 3% sulle bollette del gas e del 10% sulle bollette dell’energia elettrica. Insomma, si prospetta una nuova batosta per tutti i cittadini.

Bisogna tornare allo scorso anno e mettere in pratica tutti quei trucchetti grazie ai quali si vedevano calare i consumi energetici ed il peso in bolletta dei tanti dispositivi presenti in casa calava drasticamente. Ce ne sono tantissimi e tutti più o meno funzionali al raggiungimento dell’obiettivo comune: il risparmio!

C’é da dire, però, che molti utenti utilizzano anche dei metodi poco ortodossi per ottenere un po’ di sollievo alle loro finanze. E ce n’é uno in particolare che si sta diffondendo in Italia che consente, addirittura, di non pagare proprio nemmeno un solo centesimo di euro in bolletta. Attenzione, però, perché rientra tra quelli illegali.

Contatore e trucco del cerchio: le bollette spariscono completamente.

Ebbene sì, con questo trucco si può dire addio ai costi in bolletta. I consumi spariranno del tutto. Purtroppo, però, come abbiamo già avuto modo di accennare, questo è un trucchetto illegale. Ciò vuol dire che si commette reato e si è punibili per Legge. Le pene sono severissime. Per questa tipologia di furto sono previste multe ed anche il carcere.

Le multe vanno dai 1000 euro fino ai 5000 euro. In più, sono previsti dai 6 mesi fino ai 3 anni di reclusione. E non finisce qui. Sì, perché il gestore della fornitura si può anche rivalere economicamente sull’utente che ha compiuto questo furto. E la sanzione, in questo caso, può arrivare fino ai 10 mila euro. Ma come avviene questo furto?

Cosa fanno gli utenti? Beh, è molto, ma molto semplice. Questi utenti manomettono il contatore dell’energia elettrica, apponendo su di essi un magnete, il cui campo magnetico farà sì che il contatore giri meno velocemente e non registri i consumi effettivi. in molti casi, saranno segnati molti kWh in meno, mentre in altri i consumi risulteranno praticamente azzerati.