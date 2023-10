Bonifici bancari, ti strappi i capelli se fai questo sbaglio: perdi tutti i soldi e nessuno te li ridà

Attento quando fai i bonifici, se non stai attento rischi di perdere tutti i soldi e nessuno te li ridà indietro.

Fare un bonifico sembra un’azione piuttosto semplice. Si può procedere dal proprio home banking, ma anche andare allo sportello, se si ci sente un po’ all’antica. I dati che verranno richiesti, a te che vuoi eseguire il bonifico saranno: l’IBAN del beneficiario, nome e cognome, importo e la causale.

Alcuni di questi elementi possono non essere inseriti, altri invece sono obbligatori. Quello che però può succedere è di sbagliare uno dei dati inseriti per l’esecuzione del bonifico e ci si chiede quali sono le conseguenze di un errore.

Purtroppo sbagliare è del tutto umano e anche se ci si può mettere tutta l’attenzione che si vuole, non è certo poco comune che qualche numero del lungo IBAN venga sbagliato e quel punto ci si trova senza denaro, pur non volendolo.

Quindi, raccomandandovi sempre di prestate molta attenzione quando si procede con un bonifico, il consiglio è sempre quello di controllare prima di confermare il pagamento, evitando così che vi siano problematiche di qualunque genere. Ma continuando a leggere potrai anche avere altre notizie molto interessanti.

Quando lo sbaglio è dietro l’angolo

Quando si procede con un bonifico, due sono gli scenari che si possono presentare per quello che riguarda l’errore. Nel primo caso è possibile che si sbagli il nome del destinatario, ma l’Iran sia indicato nella maniera corretta. Dal 2010 le regole sui bonifici sono cambiate completamente. Per poter inviare una somma di denaro è sufficiente l’identificativo unico, quindi l’IBAN. Se quest’ultimo è giusto, ma il nome del beneficiario errato, il denaro arriverà comunque sul conto corrente corretto.

Ma se il codice IBAN presenta delle irregolarità, ma il nome del beneficiario è corretto, allora il denaro arriverà sul conto corrente errato. In questo caso sarà possibile riavere il denaro in qualche modo?

Come rimediare all’errore

Quindi nel caso in cui l’IBAN riportato sia quello corretto, ma il nome del beneficiario sbagliato allora non vi sarà alcun problema. Diverso invece è se ad essere errato è l’IBAN. In quel caso è possibile agire in due modi diversi.

Se ci se ne rende conto velocemente è possibile annullare il bonifico senza alcuna conseguenza. Nel caso in cui ci se ne accorga troppo tardi, occorrerà aspettare l’arrivo del denaro e chiedere a chi lo riceve di restituire il denaro, prima in maniera informale e poi con diffida alla restituzione. Se non ha intenzione di restituire il denaro si potrà decidere di impiantare una causa civile per arricchimento senza causa.