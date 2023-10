Bollette luce e gas, la stangata autunnale: gli aumenti sono terrificanti I Resti senza soldi

Chi pensava che si poteva iniziare a dimenticare gli aumenti avuti sin ora, si sbagliava di grosso dato che ne sono previsti ancora.

Ormai le famiglie italiane non riescono ad arrivare a fine mese nonostante gli aiuti varati dai governi che si sono succeduti in questi ultimi anni. Su tutti, ci preme citare il Bonus Bollette. Questa misura di sostegno al reddito ha permesso di poter usufruire di sgravi, anche molto importanti, sulle fatturazioni energetiche bimestrali.

Ed il governo attuale si sta impegnando a prorogarlo fino al prossimo 31 dicembre, aggiungendo anche un altro aiuto che andrà in base al numero di componenti il nucleo familiare. Insomma, si sta cercando di attuare ulteriori misure per far sì che la crisi si sente almeno un po’ in meno. Purtroppo, però, le notizie sono poco confortanti.

Come ben sapete, i carburanti hanno varcato e superato la soglia dei due euro al litro, durante le scorse settimane e non si vede neanche un piccolo spiraglio di luce a riguardo. In più, i prezzi dei beni di prima necessità sono alle stelle. L’inflazione ha raggiunto vette altissime e, come se non bastasse, ecco arrivare un’altra notizia davvero raccapricciante.

E questa riguarda ancora una volta, manco a dirlo, le bollette di luce e gas. Ebbene sì, avete capito benissimo. Sono previsti nuovi aumenti e non sono nemmeno di poco conto. Sarà una vera e propria batosta propria con l’avvento dell’autunno e dell’inverno, la stagione più fredda e più buia dell’intero anno. Vediamo cosa accadrà!

Nuovi aumenti in bolletta: il terrore negli occhi degli italiani che resteranno senza soldi.

E questa notizia nefasta arriva proprio dall’ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), che è l’ente preposto, in Italia, a fissare i prezzi dell’energia. E gli aumenti riguarderanno soprattutto quelle che sono le bollette dell’energia elettrica. Sì, avete capito benissimo. Secondo le previsioni ci sarà davvero da mettersi le mani nei capelli.

E ciò sarà causato proprio da un dato di cui abbiamo dato cenno in precedenza. Parliamo dell’alto tasso di inflazione che aleggia sul nostro Paese. Pensate che gli aumenti sulle bollette della luce si attesteranno al 12%, mentre quelli sulle bollette del gas saranno del 9%. Torneranno, quindi, le bollette da capogiro quest’autunno e, soprattutto, il prossimo inverno.

Si stima, infatti, che un chilowattora costerà circa 0,27 euro. Certo, non avremo costi uguali a quelli dello scorso anno quando un chilowattora costava più di 0,50 euro, ma le bollette si faranno sentire e come sulle finanze delle famiglie italiane che devono sperare soltanto nella prosecuzione del Bonus Bollette.