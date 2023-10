Pagamenti Pos, Intesa Sanpaolo avvia la rivoluzione: tutti gli italiani sono felicissimi della notizia

Dopo le numerose notizie riguardanti la soppressione di sportelli Bancomat e filiali fisiche e relativi disagi ecco delle buone notizie.

Parliamo di Intesa Sanpaolo, quello che è il primo Istituto di Credito italiano e di una rivoluzione in atto che renderà felici tutti, ma proprio tutti gli utenti italiani. Come avete potuto già comprendere, l’argomento di questo articolo non verte affatto sui disagi che sta apportando il processo di digitalizzazione dei servizi bancari.

Come ben sapete, sono oltre 5 milioni gli italiani, ormai, rimasti orfano dei presidi territoriali come ATM e filiali. Certo, la Banca sta mettendo in atto delle offerte di servizi importanti. Tra questi annoveriamo le filiali digitali ed anche il circuito di pagamento Mooney. Grazie ad esso, gli utenti possono anche prelevare i contanti dai propri conti correnti.

Lo possono fare, ad esempio, presso tabaccai o edicole. Ma c’é un tetto massimo che è stabilito in 250 euro giornalieri. Tornando al nostro discorso, invece, Intesa Sanpaolo ha messo in atto un’operazione davvero fantastica che riguarda i pagamenti con Pos. Come ben sapete, questi sono diventati obbligatori a giugno dello scorso anno.

E lo scorso giugno è caduta anche l’ultima deroga. Ora anche i tabaccai hanno l’obbligo di accettare i pagamenti elettronici. Certo, ci sono state delle proteste a riguardo a causa delle commissioni. Ma ora è tutto rientrato. Adesso, c’é una bella notizia di cui vogliamo parlarvi che ha come protagonista la banca ed un suo partner.

Intesa Sanpaolo e Nexi: al via la rivoluzione dei pagamenti Pos.

Sì, avete capito benissimo. Entrambi, insieme, hanno lanciato SoftPos. Questa è un’applicazione da scaricare ed installare sugli smartphone ed è riservata a tutti gli esercenti pubblici. Grazie ad essa, il device in possesso diventerà un vero e proprio Pos in grado di accettare i pagamenti ed effettuare tutte le transazioni contactless.

Ovviamente, gli esercenti che utilizzeranno il servizio saranno anche in grado di emettere ed inviare la ricevuta di pagamento ai loro clienti. Chi sta pensando, poi, che si tratta di qualcosa di non sicuro, si sbaglia di grosso. Infatti, questo servizio, per quanto di semplice reperimento, è anche altamente sicuro. Il mondo del mobile sarà il futuro dei pagamenti.

E’ questo ciò a cui si sta andando incontro. Il contante andrà, pian piano, via e si opererà solo digitalmente. Il nuovo servizio messo a disposizione degli utenti da Intesa Sanpaolo e Nexi segue proprio questa strada. Ognuno potrà pagare liberamente in questo modo, finanche quando ordina cibo da asporto con consegna a casa.