Elettrodomestici, questa stanza è il vampiro di energia in casa I Devi staccarli o paghi un mutuo per la bolletta

Attenzione ai tuoi elettrodomestici. Forse non lo sai ma questa stanza della tua casa un vero vampiro in termini di consu

C’è una stanza della tua casa che, anche se tu non lo sai ancora, è una vera e propria vampira dei consumi di energia elettrica. Se ci pensi bene, forse non hai nemmeno bisogno che te lo diciamo noi di quale si tratta, ma procediamo con ordine.

Ormai sei cintura nera di risparmio e quindi sai benissimo che ogni singolo elettrodomestico che introduci all’interno della tua abitazione influisce sulla tua bolletta. Questo è il motivo principale per cui si consiglia sempre di prestare attenzione agli elettrodomestici che si comprano, che siano di grandi o di piccole dimensioni.

In ognuna delle nostre case, ci sono attrezzi di cui proprio non è possibile fare a meno, ci riferiamo ad esempio alla lavatrice o al forno, mentre invece si potrebbe limitare l’utilizzo della luce artificiale, sostituendola quanto più possibile con quella naturale.

Per quello che invece riguarda gli elettrodomestici, per quelli di cui proprio non è possibile fare a meno, al momento dell’acquisto occorrerebbe prestare attenzione alle caratteristiche, innanzitutto adeguandole a quello che è l’utilizzo che se ne farà e soprattutto scegliendo prodotti di classe energetica superiore che a dispetto di un prezzo più elevato da pagare inizialmente, garantiscono un maggior risparmio nel tempo.

La stanza che assorbe maggiore energia

Quando si parla di una qualunque abitazione, come è semplice immaginare, ci sono alcune stanze che implicano un consumo minore di energia elettrica, altre che invece, ne richiedono di più. Tutto nella norma, basta pensare semplicemente al numero di elettrodomestici che si utilizzano in una stanza piuttosto che in un’altra.

Quindi voce di popolo decreta la cucina come la stanza Dracula della tua abitazione. Non ci credi? Allora esaminiamo tutti gli elettrodomestici che hai in questa stanza e vedrai che alla fine ci darai ragione.

Gli elettrodomestici che determinano il tuo consumo

Non inserire in questa breve spiegazione quelli che sono i piccoli elettrodomestici come, frullatori, estrattori, impastatrici robot da cucina, ma anche le piastre. Non credere che però, non abbiano un consumo determinante anche loro, soprattutto nel caso in cui se ne faccia un utilizzo costante.

In cucina abbiamo il forno, la lavatrice (qualcuno la ha in bagno), l’asciugatrice (per chi la ha), ma anche il frigorifero, le TV, qualche console, in alcuni casi l’areatore e per finire in bellezza anche il condizionatore. Ti è sufficiente a comprendere perchè la cucina sia la stanza della tua casa in cui si consuma maggiore energia elettrica. Per riuscire a limitare i danni, l’unica soluzione è utilizzare ogni elettrodomestico nella maniera corretta preferendo quelli che sono i programmi eco.