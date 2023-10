Caldaia, ti basta questo oggetto da 1€ e risparmi una cifra spropositata I La prima cosa da fare in autunno

Con un semplice oggetto da al costo di 1 euro potresti risparmiare anche più di 1000 euro. Metti la tua caldaia al sicuro.

Siamo qui per parlati della tua caldaia. Questo apparecchio all’interno di ogni abitazione è realmente indispensabile. Non credi che sia così? Allora prova a svegliarti una mattina invernale senza la possibilità di poter utilizzare l’acqua calda. Scommettiamo che cambierai idea istantaneamente?

In genere all’interno delle abitazioni la caldaia serve sia per poter avere l’acqua calda che per utilizzare i riscaldamenti nei mesi invernali. Chi ha una caldaia sa bene quanto questa influisca sulla spesa per il rifornimento del gas. Allo stesso modo conosce anche molto bene quelli che sono i costi per la manutenzione tanto ordinaria quanto straordinaria.

Ma per quanto la manutenzione possa essere una spesa pesante all’interno del budget familiare provvedere ad essa si rivela indispensabile per permettere alla caldaia di funzionare nella maniera migliore possibile e rimanere efficace ed efficiente, per quello che riguarda i consumi, a lungo.

In merito alla salute della propria caldaia, comunque, c’è un aspetto che non in molti valutano con la giusta importanza. Le nuove normative, in merito all’utilizzo e all’installazione della caldaia, impongono che essa sia posta all’esterno dell’abitazione. Questo si traduce nel rischio che la caldaia venga eccessivamente sottoposta a agenti atmosferici e soprattutto al freddo durante l’inverno. Un problema non di poco conto.

Attenzione al freddo

Se all’interno di un dispositivo circola dell’acqua, inutile negare che il rischio che questo in pieno inverno si rompa in maniera improvvisa è molto elevato. Come tutti sappiamo spegnere la caldaia ogni sera e riaccenderla al mattino comporterebbe un consumo ancora maggiore della stessa.

Allo stesso tempo, soprattutto nelle ore notturne la cara caldaia rischia di essere vittima delle gelate, soprattutto se molto esposta all’aria e se installata in zone dove le temperature scendono vertiginosamente.

Come evitare le rotture

Ma quindi come è possibile evitare improvvise rotture dei tubi? Ricordiamo che i guasti che occorrono alla nostra caldaia, possono essere la causa di una spesa non indifferente. Nella migliore delle ipotesi sarà possibile procedere con la sostituzione del pezzo e quindi con una spesa minima di poche centinaia di euro. Ma le rotture più serie, che richiedono la sostituzione dell’apparecchio possono causare un’esborso economico che può superare i 1000 euro.

La soluzione? Acquistare della guaina protettiva presso i negozi specializzati per fare in modo avvolgervi il tubo all’interno e proteggerlo dall’eccessivo freddo. Con una spesa di poco più di un euro presso i rivenditori del fai da te, potrà evitare la rottura del tubo e la spesa di riparazione.