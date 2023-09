WhatsApp, a ottobre smetterà di funzionare sugli Android I Milioni di utenti disperati: non puoi farci nulla

C’è una brutta, anzi bruttissima notizia che riguarda gli utenti Android, e sono davvero tantissimi, che utilizzano la piattaforma WhatsApp.

Ebbene sì, perché, a breve, non potranno usufruire più dei servigi della piattaforma di messaggistica di Meta. La data in questione è fissata al prossimo mese di ottobre. Certo, non proprio agli inizi. C’è ancora un po’ di tempo. Ci teniamo a precisare che questo inconveniente non interesserà gli utenti iOS. Questi possono dormire sonni più che tranquilli.

Come ben sapete, questa piattaforma è la maggiormente utilizzata nel mondo. Pensate che ha oltre 3 miliardi di utenti nel mondo. Solo nel nostro paese, questi sono 35 milioni. Insomma, non sono numeri di poco conto. Viene scelta perché è sempre in costante aggiornamento e gli sviluppatori sono sempre pronti ad implementare nuove funzionalità volte al miglioramento dell’esperienza di utilizzo

Ovviamente, non si mette da parte quella che è la tutela della privacy e della sicurezza di utenti, loro dati e loro dispositivi. Insomma, è sempre all’avanguardia. Pensiamo, ad esempio, a quella che è l’ultima novità arrivata in piattaforma. Parliamo dei Canali a cui gli utenti possono iscriversi per restare sempre aggiornati su varie notizie

Parliamo di attualità, politica, passando per il calcio o la cronaca. Purtroppo, però, a volte, arrivano anche notizie poco confortanti. E quella di cui vogliamo parlarvi in questo articolo rientra proprio in questa categoria. Saranno molto penalizzati, come già accennato, gli utenti Android. Vediamo cosa accadrà.

Addio a WhatsApp per tantissimi utenti Android: è la fine di un’era.

Ebbene sì, gli utenti Android saranno costretti a dire addio alla piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta. L’azienda staccherà letteralmente la spina il prossimo 24 ottobre. Da quella data nessuno potrà più utilizzarla. E gli utenti che già hanno ricevuto questa triste notizia, sono già andati letteralmente nel panico.

Verrà, quindi, eliminato il supporto per gli smartphone. Ed il nostro consiglio è quello di verificare se anche il vostro vedrà scomparire questa piattaforma. In pratica, WhatsApp ha, da pochissimo, annunciato che la versione Android 4.1 non sarà più supportata dalla piattaforma. Quindi, in virtù di ciò, potranno utilizzarla solo quanti sono in possesso di un device che ha una versione di Android a partire dalla 5.0.

Vi consigliamo di controllare la versione Android installata sul vostro device. Potrete farlo direttamente dalle Impostazioni del vostro smartphone. Una volta su questa pagina, scrollando fino in fondo, troverete il menù Informazioni sul telefono. Cliccateci su e troverete ciò che vi serve. Se la versione è 5.0 o successiva, potrete dormire sonni tranquilli.