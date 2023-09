Frigorifero, consuma meno uno nuovo più grande o uno vecchio meno efficente I La risposta ti stupirà

Consuma più un frigorifero nuovo più grande o un frigorifero vecchio poco efficiente? Scopriamolo insieme, è stupefacente.

L’eterno dilemma sul se sia nato prima l’uovo o la gallina, adesso ci si chiede a livello di consumi se consumi di più un frigorifero nuovo ma molto più capiente, o un frigorifero vecchio che però non gode degli sviluppi tecnologici degli attuali elettrodomestici.

Purtroppo lo dobbiamo dire, noi italiani, popolo di risparmiatori, quando si tratta di sostituire i nostri vecchi elettrodomestici nutriamo un certo timore. Ci affezioniamo a loro, alcuni gli danno addirittura un nome, c’è chi senza pensa di sentirsi perso.

Per non parlare poi dell’immenso problema di dover affrontare una spesa imprevista e considerando i prezzi in continua crescite, semplice capire che non sia una decisione semplice da prendere. Eppure, il nostro risparmio potrebbe partire proprio da qui il nostro risparmio, dall’acquisto di un nuovo frigorifero o di una nuova lavatrice.

Ovviamente buona parte dell’efficienza di un frigorifero sta nella sua corretta scelta. Per poter godere di un buon risparmio a livello economico è importante che l’elettrodomestico sia commisurato alle esigenze della famiglia che lo utilizzerà.

Ma allora meglio un frigo vecchio o un frigo nuovo?

Come accennato in precedenza i vecchi elettrodomestici avevano una tecnologia completamente differente da quelli attuali. Sembra semplice comprendere che questo vuol dire una maggiore influenza sulla bolletta dell’energia elettrica.

I dispositivi moderni, oltre a godere di una classe energetica superiore, godono anche di una serie di funzionalità che permettono un notevole risparmio al consumatore, a partire dalla semplice funzione no frost che impedisce che si formi del ghiaccio sulle pareti interne del frigorifero, elemento che porta a un sovraccarico per il motore dell’elettrodomestico, che finisce per avere un consumo maggiore a quella che dovrebbe essere la sua media.

Ma quindi chi è nato prima l’uovo o la gallina?

Quindi, andando a leggere i consumi di moderni frigoriferi, anche se dotati di doppia porta e magari molto più capienti del vostro vecchio elettrodomestico, scoprirete che sono di gran lunga inferiori. Questo succede proprio perchè le nuove classi energetiche e le moderne funzionalità permettono ai frigoriferi di ultimissima generazione di offrire un risparmio in bolletta di circa 100 euro all’anno.

Tenere il vecchio frigorifero a primo impatto potrebbe sembra la scelta migliore, perchè si evita la spesa non indifferente che si dovrebbe affrontare acquistando un nuovo frigorifero. Ma rinnovare l’elettrodomestico vuol dire, sostenere una spesa iniziale più alta per avere un risparmio in un momento successivo, cosa che con il vecchio frigorifero non è di certo possibile.