Carta di credito clonata: la banca ti deve rimborsare: devi chiederlo subito I Tiri un sospiro di sollievo

Quando ti viene clonata la carta di credito, la banca deve rimborsarti, ma solo se fai in questo modo. Ecco come procedere.

Purtroppo le truffe sono all’ordine del giorno, occorre rendersene conto e quindi cercare di correre ai ripari per proteggercene. Negli ultimi mesi era diventata quasi una moda quella delle truffe online.

Ai malcapitati e ci dovete credere che sono stati moltissimi a cedere nella trappola, succeda di ricevere o delle mail all’interno delle quali sono contenuti dei link, su cui cliccare e inserire i propri dati sensibili. Che a raccontarla in questo modo è palese che sia una truffa, eppure in molti ci sono caduti.

Allo stesso modo, sono state moltissime le vittime di coloro che telefonicamente richiedevano al classico malcapitato di dare l’approvazione per l’accesso sul conto corrente. Si fingo l’ente in cui si ha il conto aperto e le persone finiscono per fidarsi.

Queste sono le truffe che attualmente sembrano essere più in voga, ma ovviamente non sono di certo le unica. La clonazione della carta è un vero e proprio must, forse antico ma non passa proprio mai di moda. Proprio per questo non si sprecano le richieste di fare molta attenzione ai propri dati da parte delle banche e degli enti di credito.

Carta clonata ecco cosa fare

Se si è vittime della clonazione della propria carta di credito, occorre procedere velocemente non appena ci si accorge della problematica al blocco della carta. In genere questo lo si può fare o chiamando il servizio clienti della propria banca, ovvero, procedendo tramite app di home banking nel caso in cui se ne sia dotati.

Dopo aver fatto questo, occorre procedere con la denuncia presso la polizia postale e quindi tenere traccia dei movimenti fatti da coloro che hanno clonato la carta.

Come essere rimborsati

Per ottenere il rimborso dalla propria banca, per quello che riguarda gli importi spesi prima che ci si accorgesse della clonazione, occorre innanzitutto provare che la clonazione non sia avvenuta per una errata condotta del correntista. Allo stesso modo, occorre poi provare anche che non sia passato troppo tempo.

Chiamando il servizio clienti del proprio ufficio di riferimento, si potrà sapere la procedura esatta della banca, che potrebbe mettere a disposizione dei correntisti un modulo da compilare, su cui indicare i propri dati, da riconsegnare alla banca insieme alla denuncia di clonazione. In circa 30 giorni si riuscirà in questo modo, ad ottenere il rimborso. Intanto verrà rilasciata una nuova carta da cui gestire il proprio conto.