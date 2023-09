Aspirapolvere robot, il modello più potente in commercio è della Dyson I Tuo a questo prezzo

Il migliore robot aspirapolvere che tu possa scegliere è quello della Dyson, scopriamone tutte le caratteristiche.

Oggi siamo qui a parlare dei marchi più chiacchierati e allo stesso tempo anche più desiderato di tutto il mercato dei piccoli elettrodomestici. Insomma, potremmo dire che Dyson per quello che riguarda i piccoli elettrodomestici è il corrispettivo della Apple per quello che riguarda la telefonia e i computer.

Un marchio chiacchierato per via degli elevati prezzi a cui propone i suoi prodotti, ma allo stesso tempo, oggetto del desiderio, soprattutto delle nostre donne, che forse non ammetteranno mai di volere un Dyson.

Numerosi i prodotti che negli anni, questo marchi ha proposto ai suoi consumatori, phon e spazzole elettriche per capelli, con una serie di accessori unici, inoltre depuratori, le moderne ed estremamente discusse cuffie e poi gli aspirapolvere, senza fili e robot.

Ecco appunto, secondo alcuni esperti del settore, sembra proprio che i robot aspirapolvere a marchio Dyson sia il migliore che il mercato propone. Un prodotto in linea con l’elevata qualità dei materiali utilizzati dall’azienda e allo stesso tempo anche un piccolo portento di tecnologia. Insomma, a noi piace e sembra che piaccia molto anche ai consumatori. Che tu abbia trovato il tuo prossimo regalo di Natale?

Robot Aspirapolvere Dyson un piccolo portento

Stiamo parando del nuovissimo modello di casa Dyson il 360 Vis Nav, che finalmente arriva sul mercato per sbaragliare la concorrenza e siamo certi che lo farà veramente. Perfetto anche per chi odia fare le pulizie, forse è proprio quello che stavi cercando.

Si tratta di un robot intelligente in grado di mappare la superficie della tua casa e di adattare il suo funzionamento in base a quella che è la base su cui passa per la pulizia profonda. Insomma, mantenere i pavimenti puliti sarà estremamente semplice, anche senza alzare un dito.

Le caratteristiche

Dyson ha pensato di dotarlo di un motore molto più potente con più di 100 mila giri al minuto, per permettergli di aspirare qualsiasi tipo di sporco. Un robot potente che offre una buona autonomia che si assesta sui 50 minuti. Terminato il suo percorso non farà altro che tornare autonomamente alla sua base di ricarica e il tuo pavimento sarà splendente.

Una mappa interna tiene traccia delle zone su cui è già passato. Raccoglie anche l sporco invisibile e lo potrai comandare comodamente attraverso l’app dedicata. 4 modalità d pulizia che ti garantiscono la massima resa. Il costo? In Inghilterra viene attualmente venduto a quasi 1400 sterline, si attende l’arrivo in Italia.