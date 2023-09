WhatsApp sta per cambiare profondamente: non riconoscerai più l’app che usi da anni

Quando c’è WhatsApp di mezzo, c’è sempre qualcosa di nuovo che è pronta a stupire tutti gli utenti che lo frequentano abitualmente.

E ciò è dimostrato dai continui aggiornamenti che sono arrivati nell’ultimo periodo all’interno della piattaforma. In realtà, quello che possiamo certamente dire è che non solo ci sono novità già rilasciate e, quindi, presenti all’interno della versione stabile della piattaforma. Ma ce ne sono tante ancora nelle versioni beta in fase di test.

Ed altre ancora sono in sviluppo e, per questo, non disponibili al momento. C’è una notizia fantastica, ad esempio, di questi giorni che riguarda la piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo. In pratica, si parla di uno stravolgimento totale, di un rinnovamento epocale che, sicuramente, farà impazzire tutti.

Non solo gli utenti che posseggono già un account, ma anche tutti coloro i quali non lo hanno ancora. Ma andiamo per gradi. L’ultima novità con la quale stanno familiarizza di un po’ tutti sono i Canali. Questi possono essere visti come una newsletter. In pratica, gli utenti si iscrivono ad uno di questi canali e ricevono continui aggiornamenti.

Ci si può iscrivere a canali di testate giornalistiche o della propria squadra del cuore, ma anche a canali di blog di cucina. Insomma, si tratta di un mondo assai variegato. Ora, poi, l’attenzione si sta spostando verso quella che è e sarà la novità più grande che potesse capitare. WhatsApp si rifà totalmente il look. Vediamo in cosa consiste questo restyling.

WhatsApp cambia volto: sarà difficilissimo riconoscerla.

Ebbene sì, perché nonostante sia sempre in aggiornamento, in continua evoluzione, c’è da dire che la sua veste grafica, il suo design, non sia affatto cambiato. Ora, però, l’azienda ha deciso che sia arrivata l’ora di farlo, di effettuare un cambiamento epocale, storico. Sarà qualcosa di davvero fantastico per tutti gli utenti che abitualmente frequentano la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta.

Vediamo come sarà il nuovo look! Nuovo layout, nuovi pulsanti, un nuovo colore: ecco come potrebbe essere riassunto il tutto. Ma sarebbe molto, ma molto riduttivo. Quello che è sicuro è che l’interfaccia risulterà essere piu moderna. E le modifiche riguarderanno sia il tema chiaro che il tema scuro. Verrà introdotta una nuova tonalità di verde per le chat e, per quanto riguarda la barra di scorrimento in modalità scura, questa diventerà grigio chiaro.

Attenzione, però, perché questo cambiamento riguarderà la versione Android della piattaforma in questione. Certo, non mancano le voci di un restyling anche per quella iOS, ma, al momento sono solo voci. Invece, per la versione Android, sono iniziati già gli sviluppi. E, ovviamente, non c’è ancora alcuna versione beta. Per questa c’è da attendere ancora un po’!