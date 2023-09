Unicredit, il nuovo disagio rende impossibile prelevare I Sta succedendo a tantissimi cittadini

Ci sono nuovi disagi ad attendere tutti quei risparmiatori che hanno affidato i sacrifici di una vita ad un importante Istituto di Credito.

Parliamo di Unicredit. Sì, avete capito benissimo, uno dei tre più importanti Istituti bancari italiani è al centro delle attenzioni di tutti, proprio in quest’ultimo periodo. Sono tantissimi i cittadini che hanno riscontrato questa problematica nelle ultimissime ore ed altri ne stanno facendo le spese. C’è una notizia assurda che riguarda i suoi sportelli Bancomat.

Sì, perché questi ultimi sono spenti. Molti si stanno recando presso questi presidi bancari per prelevare il denaro contante che serve ai loro acquisti, alle loro commissioni e, anziché iniziare le procedure di prelievo, si ritrovano dinanzi a schermi spenti, bui, neri. Nessuno può farci nulla. Le prime segnalazioni di questi disagi provengono da Roma.

Segnatamente, da due quartieri di Roma, ovvero il Quartiere Trieste e il Quartiere Salario-Nomentano. In pratica, i cittadini si sono recati in più punti come in Viale Libia, Via Regina Margherita, Corso Trieste ed hanno dovuto fare i conti con questa triste, anzi tristissima realtà. E sono ben 100 mila gli abitanti che si trovano in questa forte condizione di disagio.

Ovviamente, questa è solo una delle tantissime segnalazioni che sono giunte da altre città italiane. Possiamo dire che sia qualcosa di generalizzato. Insomma, non sono solo i romani a fare i conti con questi disagi enormi. Ma vediamo perché i cittadini italiani stanno riscontrando problemi del genere, perché gli ATM sono spenti.

Lotta al contante e rivoluzione digitale: non si preleverà più.

Ebbene sì, come abbiamo già accennato in precedenza, questa situazione incresciosa, non riguarda solo la capitale italiana. Si tratta di un mutamento generale e generalizzato che vede spegnersi tutti gli schermi di questi dispositivi che hanno accompagnato per diversi anni la vita e le sorti di tantissimi cittadini italiani.

E le motivazioni sono sempre le stesse. Si vuole compiere una rivoluzione digitale ed è stata dichiarata una guerra al contante. Filiali fisiche e sportelli Bancomat stanno, pian piano, scomparendo del tutto dal nostro territorio per far sì che gli utenti utilizzino quelli che sono i nuovi servizi digitali offerti da tutti gli Istituti di Credito.

Non si potrà più prelevare. Pensate che sono già oltre cinque milioni gli italiani e ben 5 mila località rimaste orfane di filiali e sportelli bancomat. E, molto spesso, per poter procedere al prelievo di denaro contante, c’é bisogno di sobbarcarsi numerosissimi chilometri prima di trovare un ATM ancora in funzione. E’ una situazione assurda che peggiorerà col passare del tempo.