Tariffe telefoniche, pensi di risparmiare e ti ritrovi a pagare il dubbio I Occhio a non fare mai questo sbaglio

Credi di risparmiare con gli operatori telefonici, invece non è propriamente così, ecco perchè succede e cosa fare.

Siamo qui oggi per parlare del mercato della telefonia. No, non vi parleremo dell’ultimo modello di smartphone che le case produttrici dei cellulari avranno messo a vostra definizione, non parleremo né di Samsung, né tanto meno di Apple, che ha lanciato nel frattempo il suo modello 15 non privo di critiche.

Piccola parentesi che chiudiamo subito per tornare su quello che è l’argomento di cui ti vorremmo parlare e cioè gli operatori telefonici. Il mercato attuale vede la presenza di moltissimi operatori. Ognuno di loro, per farsi pubblicità non solo annunciano tariffe sempre più basse, ma si avvalgono di volti notissimi della TV.

Se Fiorello pubblicizzava la Wind, Ibrahimovic improvvisava balletti per Very Mobile. Insomma come sempre succede ognuno cerca di tirare acqua al suo mulino, ma ci riesce realmente? In realtà sì. Considerando i prezzi elevati degli abbonamenti dei colossi, qualcuno azzarda qualche nuovo operatore, salvo poi pentirsi per scarsità di segnale.

Chi procede con un abbonamento nuovo si accorgerà che rispetto al passato, buona parte degli operatori propongono l’addebito diretto sul conto corrente bancario, che a tutti gli effetti è anche piuttosto conveniente, ma se poi si disdice l’abbonamento?

Decine di euro in meno

Quando si passa da un operatore all’altro è possibile che il mese successivo al passaggio ci si trovi qualche decina di euro in meno sul conto corrente perchè il vecchio operatore ha continuato a prelevare i soldi per l’abbonamento.

Con grande rabbia del consumatore, questo è una sorta d’imbroglio che nessuno si aspetta da una compagnia telefonica serie, ma a tutti gli effetti, questa ha il pieno diritto di procedere in questo senso e tu, nostro caro utente devi intervenire per evitare la problematica.

Una semplice telefonata

Tutto quello che devi fare è solo chiamare il tuo vecchio operatore, per spiegare loro che hai voluto cambiare operatore e dire anche quelli che sono i motivi della tua scelta. probabilmente loro ì, pur di farti rimanere come cliente, ti proporranno un’offerta stracciata, ma sarà tuo compito decidere se accettare.

Il denaro prelevato dalla compagnia, dal momento del cambio di operatore, ti sarà rimborsato, secondo i tempi previsti dalla stessa. In questo modo potreste tornare a far pace, chissà che un giorno tu non decida di tornarci.