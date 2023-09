Samsung Galaxy S23, l’umillante sconfitta: battuto per velocità e prezzo dal nuovo Xiaomi

Il nuovo Siamo da del filo da torcere al buon vecchio Samsung, sembra che tra i due non ci sia proprio paragone.

Per moltissimi anni nel mondo tecnologico, il duello che è andato in scena è quello tra Samsung e Apple. I due colossi della telefonia smart si sono fatti la lotta per anni ed ecco che adesso Samsung sta rallentando.

O meglio, Samsung ha spostato buona parte della sua attenzione su quelli che sono i Device pieghevoli, presentando una serie di modelli che si chiudono per diventare mini e poco invadenti nelle tasche di chi li ha scelti. Ha fatto leva su un’innovazione che dalla prima volta che è stata lanciata sul mercato è adesso migliorata molto.

Apple invece, ha continuato sulla sua linea, alla ricerca di smartphone che siano indistruttibili, oltre a offrire le migliori prestazioni sia a livello tecnico che per quello che riguarda il comparto fotografico. Le strade dei due colossi si sono quindi divise e Samsung si è trovata a dover contrastare la crescente offerta dei Device pieghevoli, scontrandosi con altri marchi.

Gli appassionati di telefonia sanno bene quanto l’offerta sia ampia e tra i primatisti del mercato, almeno per il comparto Android, fatto fuori Huawei, senza servizi Google, ecco che emergono altri brand apprezzati dai consumatori come Xiaomi.

Xiaomi da del filo da torcere a Samsung

Proprio in questi giorni Xiaomi ha presentato il suo nuovo 13T Pro che sembra essere pensato per essere un velocista del carente. Dalle primissime recensioni sembra non mancare proprio nulla a uno smartphone che ha anche adottato un’immagine molto ammiccante per il pubblico.

Al momento I fan di Samsung non possono che prenderne nota e cercare di capire se un telefono che si può caricare completamente in 19 minuti possa essere o meno il futuro brillante che tutti spettavamo. 3 volte più veloce di samsung S23, dotato di portentose fotocamere e colori brillanti dello schermo.

Alti livelli

Prestazioni maggiori, un prezzo molto diverso. Dal 26 settembre lo Xiaomi 13T Pro sarà in vendita sul mercato del Regno Unito a un prezzo di poco inferiore a 650 sterline la metà rispetto al Samsung Galaxy S23 ultre, che è sul mercato già da diversi mesi. 19 minuti per una ricarica completa, con il caricabatterie che viene fornito dalla casa (cosa che non fa più Samsung).

3 fotocamere sul retro, tutte Leica con la fotocamera centrale da 50 MP per scatti nitidi e dettagliati. Disponibile in 3 diverse colorazioni le finiture in pelle vegana sembra piacere molto ed essere più resistente del vetro. Nostra cara Samsung, stai attenta, il tuo rivale non è più Apple.