Contactless addio, c’è il nuovo modo ancora più rapido I Rivoluzione pagamenti Pos

Ecco il nuovo modo rivoluzionario e veloce, per riuscire a pagare anche senza il contactless. Si tratta dell’ennesima evoluzione.

Se ti eri appena abituato al contactless, sappi che la tecnologia ha deciso di segnare un nuovo passo in avanti e ti possiamo dire che adesso, non solo non ti occorrerà il contact, ma potrai pagare anche senza avere con te la tua carta di credito o di debito.

Dicci la verità, quante volte ti è capitato di uscire di casa e di accorgerti a metà strada di tessetti dimenticata la tua carta sul comodino, perchè ieri sera l’hai usata per fare shopping online? tante vero? Allora sei tornato a casa per poter poi fare le commissioni che ti eri prefissato.

E se ti dicessimo che da adesso in po’ non avrai più bisogno di tornare indietro, perchè semplicemente riuscirai a pagare con modalità completamente nuove e quasi rivoluzionarie? Frutto dell’evoluzione tecnologica, da adesso in poi i pagamenti saranno ancora più veloci, ma comunque molto sicuri.

Da oggi, potrai procedere al pagamento, anche presso i negozi fisici utilizzando il tuo smartphone o il tuo smartwatch, se non hai nessuno dei due, allora non dimenticare mai il portafoglio o casa, altrimenti, chi non ha buona testa ha buone gambe.

Le modalità di pagamento cambiano

Il nuovo cambiamento è radicale, non pagherai più con la carta fisica. Non è certo un caso se sono moltissime le banche online che propongono dei conti completamente gestibili dal web e per i quali non si ha necessariamente bisogno della carta fisica.

A prescindere dalle app dirette delle varie banche e delle varie piattaforme di pagamento come Revolut, ci sono delle app su cui poter memorizzare le tue carte per poi pagare facilmente solo con lo smartphone.

Le app che devi conoscere

La prima app che ti vorremmo consigliare per procedere con i tuoi pagamenti ti vorremmo proporre Circle, la più social della app per i pagamenti. Il passaggio di denaro da utente a utente avviene semplicemente tramite una chat, un po’ come Revolut. L’app preleva i soldi dalla carta o dal conto e il risultato del passaggio lo si ottiene in pochi secondi. Molto in voga anche Satispay che permette di pagare sia in molti negozi fisici che online. Semplice da utilizzare, puoi anche decidere di scambiare denaro con altri utenti.

Molto apprezzato il conto online di Hype, che permette di avere una carta di credito con IBAN perfetta per i pagamenti, ottima anche all’estero, in quanto non prevede commissioni di alcun genere. Ad oggi il conto è ricaricabile anche presso le tabaccherie. Molto efficace anche PayPal, che tutti conosciamo anche come mezzo di pagamento sicuro. Infine Tinaba, che funziona esattamente come Hype.