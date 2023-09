Smartphone, troppe foto in memoria: il trucco infallibile le togli tutte in un attimo

Come cancellare in maniera rapida ed efficace le foto dal proprio smartphone? Esistono diverse tecniche, tutte egualmente importanti.

Un tempo i cellulari avevano poca memoria, quanto bastava per la rubrica dei contatti e qualche sms; insomma erano ‘smemorati’. Oggigiorno invece gli smartphone sono capaci di conservare ampie quantità di materiale fotografico d’ogni genere, interi repertori ricchi di foto delle quali l’utente si era completamente scordato.

Perchè il problema ormai è questo; cioè gli smartphone registrano davvero tutto, conservano ogni singola fotografia attraverso infinite catene di backup. Da Whatsapp, a Telegram, a Messenger, a Google Photos, alla stessa memoria fisica ormai sterminata. Non c’è limite a quante fotografie vengono archiviate, anche dopo averle cestinate, tramite uno dei tanti back up dei quali ci siamo dimenticati.

Occorre anche considerare quanto e come la qualità di foto e video sia cambiata; sono sempre più dettagliati, sempre più di alta qualità e sempre più pesanti; rapidamente affollano le gallerie dello smartphone, duplicate in ogni variante dai tanti sistemi di back up presenti. Spesso eliminarli diventa allora una necessità per liberare spazio nel cellulare, onde evitare che non giungano più mail o messaggi, avendo esaurito ogni megabyte disponibile.

Come cancellare pertanto, in fretta e in maniera efficace, le proprie foto? Vi sono diversi accorgimenti, tutti egualmente efficaci nell’obiettivo ultimo di cancellare le proprie foto dall’apparecchio.

Come cancellare le proprie foto, il nuovo tool che pochissimi conoscono

Quale mossa compiere, pertanto? A patto di avere un iPhone la procedura è tanto semplice, quanto efficace. Nel caso invece degli Android non vi è molto da fare, nessun trucco salva tempo: non rimane che cancellarle una ad una, sperando di fare piazza pulita dei backup.

Nel caso degli iPhone invece occorre aggiornarlo all’ultima versione disponibile e successivamente utilizzare un apposito strumento fornito da casa Apple. Si tratta essenzialmente di un’applicazione dell‘intelligenza artificiale che rimuove tutti i doppioni salvati nella galleria, vagliando accuratamente tutte le imperfezioni.

Come attivarla? Basta recarsi nel cestino della galleria della foto, selezionare la voce ‘Duplicati‘ e avrete immediatamente a disposizione tutte le foto duplicate. Successivamente è possibile rimuoverle in toto oppure selezionarne solo qualcuna. Le foto eliminate restano poi nella sezione ‘Eliminati di recente’, pertanto fino a 30 giorni è possibile recuperarle, se ci fossero ripensamenti di sorta.