Contatore, un errore comunissimo ti raddoppia la bolletta I Lo fanno praticamente tutti

Le bollette della luce sono arrivate alle stelle e, dopo un momento in cui si è registrata una diminuzione, ecco arrivare ulteriori rincari.

Si, la notizia è di alcuni giorni fa. Le bollette per la fornitura di energia elettrica aumenteranno del 10%. E questi aumenti arrivano proprio ora che, con l’arrivo dell’autunno prima e dell’inverno poi, si ha bisogno di maggiore supporto della luce artificiale. Le giornate vanno accorciandosi sempre di più e diventano man mano più fredde.

Ciò significa che le case devono essere illuminate con luce artificiale per un maggiore numero di ore e, ovviamente, riscaldate per proteggersi dal freddo invernale. Tutto ciò, porta ad un aumento dei consumi energetici che va a sommarsi a quello ordinario dovuto agli elettrodomestici. Questi ultimi sono tutti molto, ma molto energivori e sono i maggiori responsabili di fatturazioni da capogiro.

Per questo motivo, nel corso del tempo, vi abbiamo fornito degli importantissimi trucchetti per ottenere risparmio pur continuando utilizzarli. Sono degli escamotage che fanno, chi più e chi meno, respirare le finanze, ormai martoriate dalla crisi, di tutte le famiglie italiane. Dovete sapere, poi, che c’è un altro dispositivo che fa lievitare i costi in bolletta e, in alcuni casi, li raddoppia proprio. Parliamo del contatore, quel piccolo dispositivo presente nelle case di tutti gli italiani. Vediamo, allora, insieme le motivazioni che portano ad avere questa assurda problematica.

Contatore e bollette raddoppiate: un errore ne è la causa!

È proprio così. Ed è anche molto comune, sono tantissimi gli utenti che lo commettono. No, non sono i provider di questo servizio a mettere in atto questo grossi sbaglio, ma proprio tutti gli utenti. Si perché non danno la giusta attenzione al dispositivo e ad alcuni loro comportamenti. Così, ci si ritrova a fare i conti con dei costi che fanno letteralmente girare la testa.

Parliamo dell‘errore relativo all’autolettura dei consumi familiari di energia elettrica. Si, avete capito benissimo. Si può effettuare, in modo che questi vengano inviati all’azienda. Quando si parla di contatori meccanici, quelli vecchi per intenderci, che stanno via via scomparendo, l’autolettura va fatta comunicando solo le cifre prima della virgola.

Ovviamente, va arrotondato tutto. Noi vi consigliamo per eccesso. Nel caso dei nuovi contatori, quelli digitali, basta premere il pulsante su di essi. Va fatto più volte fino ad arrivare ai consumi effettivi per ogni fascia oraria presente nel contratto. Fate molta attenzione nel comunicare i dati. Ci possono essere rincari enormi in bolletta in caso di errori.

Nel caso in cui non si inviino i dati al proprio gestore, saranno le compagnie stesse ad effettuare i calcoli relativi ai consumi ed agli importi da pagare e, molto spesso, capita che queste non tenga o conto dei consumi effettivi, ma lo facciano in maniera approssimativa. Ed anche questo porta ad avere aumenti significativi in bolletta.