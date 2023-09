Carta di credito, se la usi in questo modo ti arrestano e paghi 1.500€ di multa I Ti rovini la vita

Se utilizzi la carta di credito in questo modo rischi di essere arrestato e anche una multa di 1500 euro, attento a quello che fai.

Ad oggi utilizzare la carta di credito per i propri pagamenti è molto più comune di quello che si possa pensare. Sono ormai moltissimi i cittadini che hanno lasciato definitivamente i contanti per scegliere i pagamenti elettronici.

In fondo questo passaggio dai soldi contati ai pagamenti elettronici è proprio ciò che in molti auspicavano. Tutto è iniziato ai tempi della pandemia, quando i pagamenti in contanti erano sconsigliati per evitare la proliferazione del virus, ma poi questo cambiamento è stato favorito dalle nuove regole in termini di Pos.

Se in precedenza i commercianti potevano rifiutare i pagamenti elettronici per importi inferiori ai 30 euro, da circa un anno, tutti i commercianti sono tenuti ad accettare i pagamenti con carta di credito, anche se si tratta di pochi euro.

Una spinta alla digitalizzazione che viene ancora più confermata dalla chiusura di molti ATM nelle maggiori città italiane e i progetti per un futuro completamente differente in cui sarà possibile prelevare i contanti tramite i negozi, pagando una piccola percentuale di commissione. Ma quanto liberamente è possibile utilizzare la carta di credito?

Utilizzo carta di credito e rischio multe

La carta di credito che si utilizza, tanto in un negozio fisico che per un pagamento online, deve essere del soggetto che procede con il pagamento. In linea di massima, non esiste un commerciante che chiede se la carta che si sta utilizzando è intestata al soggetto che sta pagando, ma avrebbe il pieno diritto di farlo.

Allo stesso modo, se l’ente che ha emesso la carta di credito si rende conto che è stata utilizzata da un soggetto diverso dall’intestatario, potrebbe procedere a maggiori controlli che potrebbero mettere nei guai chi ha proceduto con il pagamento.

Quando si rischia la multa

Utilizzare la carta di credito intestata ad un’altra persona senza averne avuto il consenso espone al rischio di vedersi stilare una multa da 1500 euro e anche di essere arrestati. Ovviamente ciò non vuol dire che nel caso in cui se ne abbia bisogno non si possa utilizzare la carta di credito del marito o di un familiare o amico.

Ma nel caso in cui si fosse soggetti a una controllo occorrerebbe provare che si aveva il consenso di farlo e che in effetti si ha un legame di amicizia o di parentela con l’intestatario della carta utilizzata per il pagamento.