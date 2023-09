Smartphone, panico radiazioni: la lista di quelli che emettono più onde elettromagnetiche

Quali sono gli smartphone che emettono più radiazioni? La domanda è meno semplice di quanto appaia.

I cellulari emettono radiazioni nocive? Nonostante decenni di studi affermino il contrario e gli stessi smartphone siano divenuti sempre più intelligenti, sempre più… smart, per l’appunto, la convinzione non muore, anzi persiste. E certo, è vero, i cellulari emettono radiazioni. Vediamo allora scientificamente quante ne emettono e quali sono rischi connessi, ammesso che ve ne siano.

I dati provengono dall’Ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni (Bundesamt für Strahlenschutz) che possiede un elenco, costantemente aggiornato online, di tutti gli smartphone conosciuti presenti nel mercato, coi relativi indici Sar. Di che cosa si tratta? E’ l’unità di misura della quantità di energia elettromagnetica assorbita dal corpo quando un cellulare viene usato.

L’Unione Europea – solitamente accomunata dagli amanti del complotto alle ‘malvagie’ radiazioni – ha in realtà soglie massime molto rigide, tendenti al basso; al massimo 2,0 Watt per chilogrammo, su 10 grammi di tessuto ogni 6 minuti. Negli USA invece consiste in 1,6 Watt per Chilogrammo su 1 grammo di tessuto.

Non vi sono tutt’oggi evidenze che gli smartphone causino danni al corpo tramite le radiazioni; certo è stata osservata una crescita di gliomi e neurinomi dell’orecchio; tuttavia l’assenza di gruppi di controllo e le continue modifiche agli smartphone rendono difficile avere dati conclusivi. I dati calati sulla popolazione generale difficilmente, nell’insieme, rivelano anomalie.

Quali smartphone emettono più radiazioni? La lista sorprendente compilata dai tedeschi

Pertanto, quali sono i modelli che si configurano come maggiormente a rischio? Innanzitutto abbiamo il Motorola Edge; poi i modelli Allview quali il P7 Pro e X4 Soul. Segue poi lo Zte Axon 11 5G, l’Asus ZenFone e, passando finalmente a modelli molto più conosciuti, molto più noti, ecco lo OnePlus 6T e il Sony Experia AX2 Plus. Infine ecco il Google Pixel 3 XL.

Quali sono invece gli smartphone più conosciuti che si classificano in fondo alla classifica, che hanno il più basso livello di radiazioni? Troviamo infatti il Galaxy Note 10+, il Galaxy Note 10, lo Huawei P30, l’Apple iPhone 11 e lo Xiaomi Redmi Note 2. Molte marche famose e/o in voga hanno pertanto buone performance, inquinano poco a livello di radiazioni.

In generale i siti proprietari comunicano il livello di Sar dei propri apparecchi; però trovare le informazioni è difficile, se non proprio impossibile. Sono spesso nascoste, seppellite sotto valanghe di termini tecnici e/o presenti in sezioni abbandonate. D’altronde i siti e i giornali raramente offrono dati affidabili, specie se si passa all’ambito dei forum e dei blogger.