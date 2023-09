Pagamenti Pos, clienti infuriati: anche loro pagano le commissioni I Finora non se n’erano accorti

Come tutti sanno, è, ormai, più di un anno che entrato in vigore quello che è l’obbligo del Pos per tutti i commercianti.

Di polemiche ce ne sono state tantissime, soprattutto a causa delle commissioni altissime che bisogna pagare per ogni transazione effettuata. E proprie queste commissioni sono l’oggetto del nostro discorso. Sì, perché dovete sapere che non vengono pagate soltanto dai commercianti, bensì, ne fanno le spese anche gli acquirenti.

E questi ultimi sono molto, ma molto nervosi a causa di questo inconveniente. Ma per capire meglio la situazione, bisogna fare un passo indietro. Per quanto riguarda le commissioni, come abbiamo accennato in precedenza, sono state tantissime le polemiche da parte dei commercianti. Sì, perché chiedevano a gran voce la loro abolizione.

E questa sarebbe dovuta avvenire soprattutto per la transazioni inferiori ai 10 euro, mentre per quelle inferiori ai 30 euro, si richiedeva una netta diminuzione. Dopo mesi e mesi di lotte ecco che sono stati accontentati. Possiamo dire che hanno ottenuto una grandissima vittoria. Con l’introduzione di quest’obbligo, poi, sono sempre di più i cittadini che scelgono di pagare con le carte di credito.

E, ultimamente, anche questi ultimi si stanno lamentando di qualcosa di davvero strano. In realtà, possiamo dire che si stanno praticamente infuriando per questa situazione. Ebbene sì, perché dovete sapere che si sono ritrovati a pagare anche loro commissioni, tra l’altro piuttosto alte, per i pagamenti effettuati con le loro carte di credito.

Commissioni sulle transazioni con carte di credito: utenti stupiti e nervosi!

In realtà, possiamo dire che se ne sono accorti soltanto adesso, ma questa è una situazione che va avanti da tantissimo tempo. E dovete sapere che non ci sono solo i costi delle commissioni sui pagamenti, ma ce ne sono ben altre due tipologie. Ovviamente, quando parliamo di commissioni, tutto dipende dalla banca.

E non sono legate solo agli acquisti, bensì anche ai prelievi presso gli sportelli Bancomat. Pensate che in quest’ultimo caso, ci sono banche che trattengono il 4% sul totale del prelievo effettuato, mentre altre trattengono una quota fissa. E, poi, ci sono anche i casi in cui transazioni e prelievi sono totalmente gratuiti.

Per non parlare, poi, dei costi per le carte. O meglio, ci sono banche che prevedono un costo da pagare quando vengono rilasciate ed altre che, invece, chiedono il pagamento di una quota annuale. Infine, poi, esistono quelli che vengono definiti costi extra quando si fanno degli acquisti con le proprie carte. Ecco perché il nostro consiglio è sempre lo stesso: prestare la massima attenzione quando si sottoscrive un contratto!