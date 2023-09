Numero sconosciuto al telefono: c’è un trucco per scoprirlo I Stalker beccati sul nascere

Come scoprire l’identità dei numeri sconosciuti che squillano al cellulare? E’ difficile, ma non impossibile.

Una chiamata sconosciuta, un numero ignoto, un messaggio misterioso. Per molti non vi è nulla che trasmetta maggiore ansia di uno straniero che tenta di contattarci, d’un numero non riconosciuto che ci chiama, che ci scrive, che sembra conoscerci, ma per noi è ignoto. Come sapere allora a chi appartiene quella misteriosa chiamata?

Naturalmente la prima mossa che molti compiono consiste nel rispondere direttamente o nello spedire il numero di telefono su google, cercando di comprendere se è spam o meno o se abbiamo ‘mancato’ quell’appuntamento di lavoro tanto ricercato.

Non molti infatti conoscono – ed era il soggetto di un articolo del Daily Mail – come inserendo il testo e il numero di uno sconosciuto sulle app per il pagamento via cellulare, come Paypal, Zele, Cash App e Venmo, si scopre l’identità del chiamante. Basta solitamente fare copia e incolla, onde svelare chi ci sta chiamando.

Naturalmente occorre avere un account collegato a una di queste app; nel caso italiano Paypal è l’opzione più probabile; e naturalmente chi ci chiama dev’essere una persona reale, affinché compaia nella lista. però questo già restringe il campo, possiamo allora presumere, se non compare, che fosse l’ennesima truffa telefonica.

Come nascondere la propria identità nelle chiamate e messaggi telefonici, il trucco che pochi usano

E se uno volesse compiere esattamente l’opposto? Cioè nascondere, celare, mascherare la propria identità, onde tutelare la martoriata privacy? E’ possibile anche ciò, seppure con alcuni limiti.

Se si dispone di iPhone è possibile bloccare automaticamente i numeri che non appaiono nella propria lista, utilizzando l’opzione apposita tra le impostazioni, con le quali è possibile selezionare i numeri sconosciuti come unici destinatari di questa misura. Nel caso invece della Samsung occorre recarsi sempre su impostazioni e scegliere, nella sezione ‘altro’, il blocco alle chiamate, selezionando quelle anonime.

Naturalmente vi sono contro indicazioni, anche piuttosto gravi; i numeri sconosciuti sono spesso di insegnanti che vi dicono che a vostro figlio è successo qualcosa di grave, sono del nuovo medico che vi avvisa di una visita che avevate scordato, sono del veterinario presso cui avevate portato il vostro amato animaletto di casa, sono di quel cliente per il quale dovevate fatturare un’ingente somma e così via. I rischi, dunque, non sono pochi.