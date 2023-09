Lavatrice rumorosa, con questo trucco non avrai più problemi I Il segreto è quando la fai partire

La lavatrice è arrivata nel nostro paese nel lontano 1946 e, da quel momento in poi, è diventata uno dei dispositivi più utilizzati in casa.

Certo, col passare del tempo, hanno subito delle variazioni. In realtà, possiamo dire che sono cambiati completamente. Ciò che non ha mai subito variazioni, invece, è il suo utilizzo. Anzi, con gli anni è diventato sempre più uno strumento indispensabile nella vita quotidiana. E ciò perché i ritmi sono frenetici e le famiglie hanno bisogno di validi aiuti per il disbrigo di tutte le faccende domestiche.

La lavatrice, come ben sapete, consente di ottenere un bucato pulito, morbido, profumato, igienizzato, in minor tempo rispetto al lavaggio a mano e con minore fatica. Inoltre, poi, consente un minore spreco di acqua. Purtroppo, però, per funzionare e portare a termine il compito a lei assegnato, ha bisogno di molta energia.

E i suoi consumi si riflettono all’interno delle bollette dell’energia elettrica. Di questi tempi, poi, con i prezzi alle stelle, questo risulta essere un problema ancora maggiore rispetto al passato. Si mettono in pratica, così, dei trucchetti utili ad ottenere un po’ di respiro economico, un po’ di risparmio. Ce ne sono tantissimi in giro e tutti più o meno funzionali.

Uno dei consigli che più porta frutti è l’utilizzo di tutti gli elettrodomestici, lavatrice compresa, durante le ore notturne in cui i consumi costano meno. Purtroppo, però, può capitare che la lavatrice sia rumorosa. E, soprattutto di notte, risulta essere fastidiosa. In special modo se si vive in un condominio. Dovete sapere, però, che esiste un trucchetto fantastico in grado di rendere silenzioso il vostro dispositivo.

Lavatrice rumorosa? Ecco il trucco per rimuovere il problema!

È davvero fastidioso quel rumore durante il suo funzionamento. Che sia di giorno o di notte, è una vera iattura. Se, poi, si vive in un condominio, ecco che allora il disagio aumenta poiché si va a disturbare tutti i vicini di casa. Per quanto possa essere un dispositivo silenzioso, ci sono dei momenti del ciclo di lavaggio in cui si fa sentire comunque. Parliamo del momento della centrifuga. Certo, agli inizi, non è fastidiosa.

È col passare del tempo e con l’usura che lo diventa. Ed oltre al rumore, può capitare che saltelli e che giri in casa. Ma tutto ciò può essere risolto manutenendola e, spesso, non c’è bisogno neanche di chiamare tecnici manutentori. Si, avete capito benissimo, potete provvedere voi stessi. Una delle cause più probabili risiede nella guarnizione usurata. Si, quella che tiene salda la chiusura tra l’oblò e la lavatrice. Basta controllarla e sostituirla se usurata o rimetterla in sede nel caso in cui questa si sia spostata.

Ovviamente, non si tratta dell’unica causa possibile. Ci potrebbe essere qualcosa tra cestello e vasca, come dei ferretti o altri oggetti. In questo caso, aprite il cestello, controllate e, nel caso in cui ci siano, eliminate la loro presenza. Se il problema è la lavatrice che fa un rumore assurdo e si sposta, bisogna sostituire i cuscinetti. Infine, se dopo aver apportato questi cambiamenti, non noterete miglioramenti, purtroppo, dovrete ricorrere ad una manutenzione professionale messa in campo da un tecnico qualificato.