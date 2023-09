Contactless, l’ultima truffa terrorizza gli italiani | Così riescono a rubarti i soldi sul bancomat

Le ultime notizie sulle truffe tramite il contactless mette in allarme tutti gli italiani. Attenzione a come si utilizza il proprio bancomat.

Nemmeno il tempo di abituarsi all’idea che l’utilizzo del bancomat sia sicuro al 100% che ecco la notizia di una nuova truffa che prende di mira proprio le nostre carte. Ad essere presa di mira e considerata la colpevole dei nuovi guai dei contribuenti è la funzione contactless che tutti utilizziamo.

I pagamenti virtuali sono diventati molto utilizzati soprattutto dopo la pandemia di Covid che ha spinto le persone ad evitare il contatto il più possibile. L’utilizzo delle carte è stato ritenuto in quel periodo molto più sicuro del denaro.

Il contatto tra persone doveva essere evitato il più possibile e la funzione contactless aiutava proprio a fare questo. Adesso però la pandemia è terminata, ma restano i pericoli delle truffe che di tanto in tanto mettono a dura prova i cittadini italiani, sempre più restii nei confronti delle banche e della loro continua e veloce digitalizzazione.

Ma che lo si voglia o no, lo sviluppo tecnologico sta conducendo questa strada da moltissimo tempo ormai e noi cittadini possiamo fare ben poco per cambiare la rotta. Quello che possiamo fare, però, è cercare di fare in modo di proteggerci dalle eventuali truffe che possono arrivare proprio dai nostri mezzi di pagamento.

Banca online e truffe

Fino a non molti mesi fa, si era sviluppata un’ondata di truffe che ha colpito moltissimi cittadini italiani. Ad alcuni hanno tolto migliaia e migliaia di euro. Eppure il copione era sempre lo stesso, mandavano al malcapitato un messaggio o una mail con un link dove compilare un modulo con i propri dati personali. In questo modo riuscivano ad accedere al conto in banca e prelevare tutto.

Altri furbetti invece, chiamano i contribuenti, fingendosi la loro banca e si facevano dare l’autorizzazione ad accedere al conto corrente. Un vero e proprio incubo. Adesso invece la truffa passa dal bancomat.

Le truffe del bancomat

Purtroppo per proteggerci dalle truffe occorre prestare attenzione anche al proprio bancomat. Innanzitutto si consiglia di stare attenti nel momento in cui si procede al ritiro dei contanti allo sportello, coprendo il codice e prestando attenzione alle persone che ci sono intorno.

Ma attenzione anche alla funzione contactless. Sul web, ma anche nei negozi di elettronica è possibile acquistare dei POS portatili di semplice utilizzo. Il mal intenzionato che entra in possesso di un dispositivo di questo genere potrebbe facilmente svuotarvi il bancomat avvicinandolo alle vostre tasche.