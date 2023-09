Lavatrice, versa nel cestello questo prodotto della cucina I Ti liberi del cattivo odore degli abiti bagnati

Come ripulire la lavatrice dai cattivi odori? Non mancano le soluzioni, gli espedienti da utilizzare per liberarsi da ogni odore molesto.

Se si può tollerare un certo livello di sporco, di immondizia, di degrado nella propria casa, l’odore è quanto nessuno – tranne chi ha perso l’odorato a causa del Covid – sopporta. In qualche modo l’odore sgradevole viene avvertito come la soglia da non superare, il limite da non oltrepassare. odori cattivi? No, grazie, persino per le case con un’igiene bassa, solitamente causate da persone che lavorano a tempo pieno o da studenti svogliati.

Che fare, dunque? Uno dei casi più sgradevoli che si verificano appaiono connessi alla lavatrice, quando i vestiti vengono lavati, eppure la lavatrice stessa puzza, emana sgradevolissimi odori. Quasi un paradosso: i vestiti sono puliti, profumati, epperò la lavatrice puzza.

Il primo consiglio che viene proposto prevede di utilizzare, accanto al classico detersivo, una tazza di aceto bianco per ogni ciclo di lavaggio. L’aceto è un disinfettante naturale che aiuta a rimuovere gli odori molesti. In alternativa è possibile utilizzare un ammorbidente, a patto che sia di quelli forti, capace di profumare i tessuti.

Se vi sono addirittura segni di muffa sui vestiti stessi, occorre lavare gli stessi ad alta temperatura, onde uccidere le eventuali spore. Se è una bella giornata, porre i vestiti ad asciugare all’aperto garantirà un po’ di aria, un po’ di brezza tale da ‘smuovere’ gli odori. Inoltre è fondamentale che i vestiti sudati o generalmente bagnati vengano lavati il prima possibile, senza perdere tempo. Questo consente di evitare le classiche ‘macchie da sudore’.

Come dire addio ai cattivi odori, tante soluzioni per un unico problema

Un altro elemento su cui occorre puntare è la cura dei vestiti dopo il lavaggio, se non vogliamo che acquistino cattivi odori, occorre aspettare che siano completamente asciutti, prima di riporli in armadio; mai mettere vestiti umidicci accumulati gli uni sugli altri nei cassetti o nell’armadio.

Ritornando alla lavatrice, è invece possibile ‘aggirare’ il problema degli odori molesti selezionando un ciclo di lavaggio a vuoto con acqua ad alte temperature. Inoltre, quando un ciclo è terminato, lasciare aperto lo sportello della lavatrice è sempre un’opzione adatta.

Inoltre, quando si stirano i vestiti, occorre ‘ventilare’ la stanza; mai stirare con le finestre chiuse e una cappa di umidità nell’aria. L’odore sarà tanto sgradevole, quanto inevitabile.