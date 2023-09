Forno, il trucco per cuocere prima i cibi e risparmiare energia I Non devi metterlo al massimo ma fare così

Il forno è un validissimo aiuto all’interno delle abitazioni di tutte le famiglie, poiché fa cucinare senza stress, abbattendo i tempi.

E, poi, le pietanze che vengono fuori sono più salutari rispetto a quelle cotte con il procedimento della frittura. Dovete sapere, però, che, molto spesso, si commettono degli errori assurdi che vanno a minare sia la qualità delle pietanze, sia quello che è l’obiettivo principale in questi momenti di crisi economica e sociale. Parliamo, ovviamente del risparmio.

È risaputo che questi dispositivi siano molto, ma molto energivori ed hanno un peso in bolletta enorme. Ma alcuni comportamenti, fanno si che i consumi energetici aumentino a dismisura. E, poi, si impiega moltissimo a cuocere i cibi all’interno. E di errori ce ne sono diversi. Uno su tutti riguarda la temperatura.

Sono molti quelli che pensano che bisogna impostare al massimo la temperatura, ma ciò è completamente errato. Ma partiamo dall’inizio. La prima cosa da non sbagliare è la teglia in cui cuocere le pietanze. Si, perché una buona cottura parte proprio da qui. La teglia giusta permette di risparmiare tempo, denaro ed avere pietanze succulente in minor tempo.

Quando bisogna preparare della carne, della pasta al forno, una parmigiana è bene scegliere teglie altre, con fondo spesso e, soprattutto di acciaio inox o di Pyrex, ma anche di ceramica. Nel caso in cui, invece, si debbano cuocere lievitati o dei biscotti, meglio una teglia bassa e con fondo molto, ma molto sottile. E la temperatura? Ebbene, ci sono dei trucchetti da mettere in pratica per non commettere errori ed incorrere in inconvenienti spiacevoli.

Ecco come impostare la temperatura del forno: cotture ottimali in meno tempo e risparmio assicurato!

La prima cosa da non fare quando si cuociono pietanze all’interno dei forni è aprire lo sportello in continuazione. Si, perché questo comportamento farà in modo che la temperatura si abbassi ed il forno debba lavorare maggiormente per ritornare alla temperatura impostata. In questo modo si allungano i tempi di cottura ed aumentano a dismisura i consumi energetici.

Quando, poi, di devono cuocere pietanza come carni o pesce, l’ideale sarebbe rivestire la teglia di alluminio. Il contenuto risulterà morbido, succoso e si cuocerà prima riducendo i consumi. Inoltre, vi consigliamo di spegnere il forno venti minuti prima del tempo di cottura previsto. Consumerete meno e le pietanza cuoceranno lo stesso.

Si, ma la temperatura? Ebbene, il nostro consiglio è quello di attivare la funzionalità ventilato del vostro forno, poiché sarete così in grado di impostare una temperatura più bassa di circa 20° e riuscirete ad avere una cottura più uniforme e veloce. Si avrà così un duplice risultato: cibi cotti meglio, in minor tempo e minori consumi energetici!