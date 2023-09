Canone Rai, non lo paghi più se lo fai entro questa data: quasi nessuno sa di questa opportunità

Il Canone Rai è una delle tasse più odiate e, forse, proprio quella che maggiormente non va giù a tutti i cittadini italiani.

Sì, perché più che Canone Rai, questo deve essere inteso come una tassa da pagare per il possesso di apparecchi atti alla trasmissione dei programmi televisivi. In pratica, gli utenti hanno l’obbligo di pagarla perché hanno acquistato, con i loro soldini, uno o più televisori per la propria abitazione. Dovete sapere, però, che un metodo per non pagarlo c’é.

E questo è semi sconosciuto. Sono tantissimi, infatti, gli utenti che non ne conoscono l’esistenza. Eppure è una ghiottissima opportunità. Come ben sapete, il Canone Rai, fino a pochi anni fa si pagava con un bollettino postale che arrivava a casa via posta. Questo ha subito delle variazioni al rialzo del prezzo nel corso degli anni.

Ed erano moltissimi i cittadini che evadevano questa odiata tassa. Proprio per questo motivo, per arginare l’evasione fiscale che lo riguardava, da luglio 2016, il pagamento del canone è stato immesso all’interno delle bollette della fornitura di energia elettrica. Il costo è stato fissato in 90 euro, pagabili in cinque rate da 18 euro ciascuna, una per ogni bolletta.

In questo modo tutti hanno l’obbligo di pagarla e non possono evaderla. Insomma, è stata una mossa geniale da parte del Governo d’allora, guidato da Matteo Renzi. Eppure, dovete sapere, come abbiamo accennato già in precedenza, che c’é un modo per evitare il suo pagamento. Bisogna, però, sfruttare un lasso di tempo ben definito. Vediamo, allora, insieme cosa fare.

Addio Canone Rai: non lo pagherete più.

Ebbene sì, avete capito benissimo. C’é un escamotage fantastico da mettere in pratica che vi consentirà di dormire sonni tranquilli, eliminando la spesa per il Canone Rai. Sì, perché se si rientra in determinate categorie si puà richiedere l’esenzione totale dal pagamento. Innanzitutto, vi diciamo che sono esenti di diritto tutti i diplomatici, gli appartenenti alle Forze Armate Nato non italiani ed anche i funzionari di organizzazioni internazionali.

Ma dovete sapere che c’é la possibilità di richiedere l’esenzione dal pagamento di questa tassa, anche nel caso in cui si è compiuti il settantacinquesimo anno di età ed il reddito familiare cumulativo non supera gli 8 mila euro. Inoltre, potreste avere l’esenzione anche nel momento in cui non possedete neanche un solo televisore in casa. Il tutto, come accennato, va fatto tramite autocertificazione.

E questa richiesta va fatta dal 31 luglio dell’anno precedente fino al 31 gennaio dell’anno successivo per essere esentati dal pagamento dell’intero anno. Se la richiesta viene prodotta dal 1° febbraio al 30 giugno, invece, si otterrà l’esenzione per il secondo semestre dell’anno in corso. Ovviamente, bisogna stare attenti a non dichiarare il falso, soprattutto nel caso in cui si richieda l’esenzione perché non si è in possesso di alcun dispositivo.