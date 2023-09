Bancomat, la rivoluzione per combattere l’emergenza | Stanno rimanendo tutti senza contanti

Sta per iniziare la rivoluzione dei bancomat. I cittadini potrebbero trovarsi senza contanti, scopriamo il motivo dietro a tutto questo.

Che la digitalizzazione sta ormai toccando tutti i campi della nostra vita quotidiana non è di certo un mistero. Anzi, sarebbe difficile immaginare il contrario. Tutto è iniziato con gli e-commerce, con la domotica e adesso sta toccando anche le banche.

Occorre probabilmente rassegnarsi a una verità assoluta, quella che ben presto nessuno utilizzerà più i contanti. Fino a non molto tempo fa, avere dei soldi in contanti in tasca era indispensabile, anche considerando che erano veramente tanti, anzi forse troppi, i negozianti che non permettevano il pagamento con il POS.

Ad oggi la legge impone a qualsiasi esercizio commerciale di permettere il pagamento elettronico anche per cifre di importo irrisorio e questo ha aperto la strada a quanti di ritirare denaro allo sportello proprio non ne vuole sapere. Di contro però, vi dobbiamo mettere in guardia, perchè non sono pochi i commercianti che ancora oggi decidono che al di sotto di una certa spesa utilizzare il POS non è possibile.

I pochi furbetti rimasti, dovranno fare i conti, però, con una digitalizzazione veramente incalzante, che ben presto porterà tutti a pagare solo con carte di credito e di debito.

Rivoluzione bancomat e il probabilmente addio ai contanti

Probabilmente la vera rivoluzione è iniziata nel periodo Covid quando utilizzare il denaro contate era nettamente sconsigliato, per evitare che il virus si potesse diffondere toccando le banconote che sono passate di mano in mano.

Con la fine dell’emergenza (almeno sulla carta) non è terminato il diffondersi dei pagamento elettronici, che ormai sono diventati una vera abitudine e tutto ciò continuerà a crescere considerando la propensione sempre maggiore a chiudere gli sportelli ATM all’interno delle città.

Le nuove modalità di prelievo dei contanti

Sembra proprio che il pagamento in contanti sembra essere obsoleto e ormai poco alla moda, quindi non ha più senso fermarsi allo sportello ATM. Come già detto in precedenza, probabilmente gli sportelli automatici con il tempo spariranno completamente dalle città.

Ovviamente, per permettere alle persone di avere ancora del contante in casa, il ritiro sarà possibile all’interno dei negozi. Un sistema semplice che permetterà al consumatore di avere il suo denaro e al negoziante di incassare una piccola percentuale per il servizio offerto.