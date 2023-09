Trovati scheletri di “bambini vampiro” con una spada in gola “per impedirgli di tornare in vita”

E’ una notizia assurda, sconvolgente, raccapricciante, quella di cui vogliamo parlarvi e di cui vogliamo rendervi partecipi.

Arriva direttamente dalla Polonia e ha lasciato di stucco tutti coloro i quali l’hanno effettuato. Si sono trovati dinanzi uno scenario assurdo, pazzesco. Sono stati gli archeologici che fanno capo all’Università Niccolò Copernico con sede a Toruń. Si parla di qualcosa di già conosciuto, ma che, in questo caso, ha destato maggiore scalpore.

Sì, perché si tratta di bambini e non di adulti. E questi erano dei vampiri. Avete capito proprio benissimo. Questa tipologia di sepoltura, nell’Est dell’Europa, era già molto diffusa nell’ undicesimo secolo. Venivano sepolti in questo modo tutti i cittadini che erano considerati dei vampiri assetati di sangue umano.

E che, quindi, costituivano un serio pericolo per la pubblica incolumità. La gente era proprio terrorizzata da questi esseri viventi e, per tale motivo, una volta catturato ed ucciso uno, veniva seppellito secondo un rituale ben definito. Di scheletri seppelliti in questo modo ne sono stati ritrovati tanti nel corso di scavi.

Ma questi ritrovamenti di cui vogliamo parlarvi sono totalmente diversi. Sì, perché sono affiorati scheletri umani, ma non di adulti, bensì di bambini. La notizia è di pochissimi giorni fa. Vediamo, allora, insieme di cosa si tratta e, soprattutto, come sono stati seppelliti. E’ vero, si tratta di qualcosa di macabro, ma le scoperte archeologiche generano sempre molta curiosità.

Bambini vampiro in Polonia: seppelliti con una spada alla gola!

Ebbene sì, quello che si sono ritrovati dinanzi gli archeologici dell’Ateneo polacco è stato incredibile e raccapricciante. Durante degli scavi all’interno del cimitero di Pien in Polonia. Questi ultimi sono stati avviati per scoprire se, oltre lo scheletro di una donna vampiro, ce ne fossero ancora. Quest’ultimo è stato ritrovato esattamente un anno fa. Il cimitero in questione risale al diciassettesimo secolo.

Dovete sapere che il bambino è stato ritrovato davvero a pochissimi passi da quella che è stata la scoperta dello scorso anno. Il bambino vampiro era seppellito a faccia in giù in modo che se si fosse risvegliato avrebbe morso il terreno e non un essere umano. Il bambino, quando è stato seppellito aveva soltanto sei anni.

E la parte superiore del corpo non c’era! Si presume che gli abitanti di questo villaggio l’abbiamo completamente distrutta. Inoltre, il piede era chiuso all’interno di un lucchetto per impedirgli il suo ritorno in vita. Infine, vi era una falce dinanzi la sua testa, all’altezza della gola, in modo che, se si fosse risvegliato, la testa sarebbe stata mozzata.