Rete mobile: la classifica degli operatori, scopri chi è il migliore I Vincono di tantissimo loro

E’ un momento di crisi generalizzato che colpisce tutti i settori e gli aumenti riguardano la totalità dei beni e dei servizi offerti.

Ed anche il settore della telefonia non è risultato esente da questa problematica. Ma sapere quale, tra i tanti operatori di rete mobile presenti in Italia è quello migliore? Ebbene, c’é una classifica che ve lo svelerà. Non crederete assolutamente ai vostri occhi, dato che distacca di tantissimo tutti quelli che lo seguono, finanche quello che si posiziona al secondo posto.

Quando si parla di rete mobile, la prima cosa a cui si fa attenzione è sì la qualità delle telefonate, ma ciò che più importa in quest’ultimo periodo è la qualità della rete internet. Di offerte in giro ce ne sono tantissime e tutte diversificati per operatore. Inoltre, dovete sapere che tutti i provider di servizi telefonici presentano tantissime offerte ai propri utenti.

Ma ne presentano anche altre per avere l’opportunità di fidelizzarne di nuovi. Insomma, c’é una concorrenza sfegatata in giro. Certo, si potrebbe parlare di tutti quegli aumenti avvenuti nell’ultimo periodo, a partire dal novembre dello scorso anno. In quel caso fu Tim ad avviare questa prassi con una rimodulazione unilaterale dei contratti.

E da quel momento in poi, si sono accodate un sacco di aziende. A farne le spese, come al solito, sono stati tutti i cittadini che si sono ritrovati con aumenti enormi delle loro tariffe telefoniche. Ma a noi, adesso, interessa altro. Interessa sapere quale sia il miglior provider in giro nel nostro Paese. Certo, è qualcosa che si ricollega anche ai costi. Si accetta anche di pagare di più, ma per un servizio che sia davvero ottimale. Capiamo chi è in vetta alla classifica.

Rete mobile, ecco l’operatore migliore d’Italia: la classifica vi sorprenderà!

Questa classifica che vi proponiamo è frutto di una ricerca e di uno studio durati un anno intero, da luglio del 2022 a giugno di quest’anno. Si è analizzata sia la velocità di download sia quella di upload di tutte i provider, ma in tecnologia 4G. Sì, perché nonostante la nuova tecnologia 5G sia utilizzata e si stia espandendo, quella maggiormente in uso è ancora il 4G.

Ed i risultati pongono in basso alla classifica CoopVoce, PosteMobile e Fastweb. Al quarto posto di questa speciale classifica si trova, con 21835 punti conseguiti, WindTre. Questa, però, sta puntando ed investendo molto sulla tecnologia 5G. Inaspettatamente, al terzo posto con 24233 punti, troviamo Iliad.

Ma è un risultato fantastico dato che si tratta di un operatore abbastanza nuovo. Al secondo posto troviamo Tim con 24553 punti. Ed al primo posto, dopo avere distaccato il secondo operatore con più 11 mila punti di scaro, troviamo Vodafone, con 36392 punti. Si conferma, così, dal 2020 il miglior provider di rete 4G in Italia!