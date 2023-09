Contatori, il trucco (legale) degli italiani per risparmiare in bolletta I Fallo subito anche tu

Ecco in che modo risparmiare con il trucco sul contatore che nessuno sa ancora. Potrai risparmiare centinaia di euro in bolletta.

Il risparmio in bolletta è una missione da compiere a tutti i costi. Inutile negare che i costi in continua crescita del prezzo dell’energia elettrica porta con se un innalzamento della bolletta mese dopo mese, che mette a dura prova le famiglie italiane.

Molti i rimedi che si possono adottare per riuscire a risparmiare anche soli pochi euro. Innanzitutto è importante quello che facciamo all’interno delle nostre abitazioni. Quindi imparare a scegliere le lampadine e gli elettrodomestici a risparmio energetico, inoltre utilizzare ogni singolo dispositivo nella maniera corretta.

Curiosando sul web sono diversi gli accorgimenti che si possono adottare in maniera quotidiana per riuscire ad abbassare i consumi. Ad esempio si consiglia di utilizzare i programmi ECO presenti in tutti gli elettrodomestici moderni, ma anche di avvalersi delle fasce orarie nel caso in cui il proprio fornitore di energia elettrica applichi tali accorgimenti.

Ma c’è una novità che forse non tutti conoscono bene e siamo qui per spiegarti di cosa stiamo parlando.

Contatori: cambia tutto di nuovo

Nell’ottica di un maggior risparmio energetico sono stati introdotti quelli che vengono definiti contatori intelligenti ovvero gli smart meter. Si tratta di dispositivi elettronici che in buona sostanza rappresentano l’evoluzione di quelli che sono gli attuali contatori che ognuno di noi ha dentro alle proprie case.

Questo dispositivo è in grado, anche a distanza di monitorare in maniera precisa i consumi e la fatturazione reale, senza procedere con valori stimati che possono essere causa di una spesa maggiore, o minore, con annesso conguaglio di fine anno che spesso e volentieri è un vero salasso per la famiglia stessa. Per installare questo nuovo contatore è possibile usufruire di un bonus statale che il governo italiano ha pensato di concedere ai cittadini, nell’ottica di un aiuto economico per sostenere le spese dell’energia elettrica.

Il bonus per il contatore

In realtà il bonus per il contatore intelligente non è l’unica sovvenzione statale pensata per riuscire a risparmiare qualche euro in bolletta. In buona sostanza lo Stato si è assunto l’impegno di andare a rimborsare le spese per chi ha intenzione di acquistare il nuovo apparecchio, almeno fino a quando questo, non diverrà obbligatorio per legge.

Ma i bonus pensati dallo Stato sono in grado di aiutare le famiglie italiane in difficoltà economica, come i bonus già concessi in merito all’installazione di pannelli ad energia solare, ovvero per le caldaie a condensazione.