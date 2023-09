Bollette, svelati gli orari in cui gli elettrodomestici consumano meno I Risparmio enorme se lo fai

Parliamoci chiaro, quello che più preme a tutti gli utenti, in questo periodo di crisi, il cruccio maggiore, è ottenere un po’ di risparmio.

Ebbene sì, soltanto in questo modo si possono far respirare quelle che sono le finanze familiari. I maggiori colpevoli dei consumi energetici esagerati sono, senza ombra di dubbio, gli elettrodomestici presenti all’interno delle abitazioni. Sì, perché sono molto energivori. Soprattutto ora che ci stiamo dirigendo verso l’inverno, bisogna capirne i consumi e, soprattutto, quando utilizzarli.

Bisogna comprendere che ci sono degli orari in cui è meglio utilizzarli ed altri in cui bisogna tenerli fermi. Certo, ci sono anche dei trucchetti da poter mettere in pratica affinché questi possano consumare meno. Ad esempio, per quanto riguarda il forno, sarebbe meglio evitare di preriscaldarlo ed anche di aprirlo in continuazione.

E, poi, magari, bisognerebbe prendere la sana abitudine di spegnerlo a venti minuti circa dal termine della cottura delle pietanze al suo interno. In questo modo si otterrà un risparmio esagerato. Ed ancora, per esempio, quando parliamo di lavatrici, bisognerebbe farle partire a pieno carico e scegliere programmi di lavaggio brevi ed a basse temperature.

Detto ciò, però, bisogna fare molta, anzi moltissima attenzione a quelli che sono gli orari giusti per il loro funzionamento. Questi, però, non sono una certezza assoluta. Sì, perché c’é da dire che ogni contratto ha i suoi momenti migliori. In pratica, bisogna attenzionarli ed attenzionare soprattutto quelli che sono i vari provider. Vediamo, allora, insieme, come riconoscere gli orari amici del risparmio.

Elettrodomestici e risparmio: ecco gli orari in cui i consumi caleranno bruscamente.

Ovviamente, quando si sottoscrive un contratto con un provider la cui tariffa prevede una sola fascia oraria, non c’é proprio nulla da fare. Allo stesso modo quando il contratto prevede una quota fissa al mese per qualsiasi consumo si effettui. In questi casi, potrete utilizzare i vostri dispositivi presenti nelle abitazioni a piacimento. Non noterete alcun cambiamento.

Il tutto, però, cambia quando, all’interno del contratto sottoscritto, esistono le fasce orarie. E ce ne sono due tipologie. La prima è la bioraria e prevede due fasce giornaliere, quella di punta e quella serale e notturna. La seconda, invece, è quella che prevede ben tre fasce. Si avrà così la fascia 1 che prevede tutti gli orari di punta.

La fascia due che è quella serale e va dalle 19 alle 23. E, poi, c’é la fascia 3 che va dalle 23 alle 7 del mattino seguente. Il sabato, invece, si è dalle 7 del mattino sino alle 23 in fascia 2, mentre la domenica ed i giorni festivi saranno tutti in fascia 3. E’ quest’ultima quella che fa risparmiare maggiormente. Pensate che se azionerete tutti gli elettrodomestici durante la fascia due e la fascia tre, potrete risparmiare fino a 700 euro all’anno. Una cifra non di poco conto, non credete?