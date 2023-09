App ingorde di batteria, le peggiori non sono quelle che pensi I Le scopri così: bloccale subito

Gli smartphone, orami, sono sempre presenti nelle vite quotidiane degli utenti di tutto il mondo perché diventati indispensabili.

Sì, perché sono strumenti che consentono di connettersi con il mondo intero, sia se li si utilizza per svago, sia se li si utilizza per lavoro. Insomma, possiamo dire che nessuno ne può fare a meno. Per poter utilizzare a pieno dei servigi di questi dispositivi, si scaricano ed installano al loro interno, numerosissime applicazioni.

Ovviamente, non c’é neanche bisogno di dirlo, quelle maggiormente presenti sono le varie piattaforme social come Facebook, TikTok ed Instagram o le piattaforme di messaggistica, WhatsApp e Telegram su tutte. Certo, non esistono soltanto queste. Gli utenti scaricano quelle che sono le App che consentono, ad esempio, di ascoltare brani musicali.

Ma sono molto apprezzate quelle che offrono contenuti multimediali in piattaforma come Netflix, Prime Video o Disney+. Dovete sapere, però, che ce ne sono tantissime anche inutilizzate, ma che sono state scaricate perché le loro pubblicità erano pazzesche. E restano lì. E tutte queste applicazioni vanno in primis a occupare spazio in memoria.

Poi, scaricano la batteria dello smartphone in men che non si dica. Certo, ce ne sono alcune molto più energivore di altre. Per questo motivo, abbiamo voluto parlarvi di quelle che sono le vere nemiche della batteria del vostro dispositivo. In questo modo, potrete deciderle di bloccarle all’istante e la vostra batteria tornerà performante come il primo giorno!

Ecco le App killer della batteria: non crederete ai vostri occhi!

Vi abbiamo parlato delle varie applicazioni che vengono installate sui device della gran parte degli utenti che ne posseggono uno. Ma quali sono quelle più energivore? Quali sono dei veri e propri vampiri succhia energia? Beh, quelle peggiori sono tutte le applicazioni che chiedono di attivare la geolocalizzazione. Quelle che, in pratica, si servono del Gps.

Ovviamente, questo primato se lo contendono con tutte le applicazioni social ed anche con tutti quei giochini che sembrano innocui e vengono utilizzati per trascorrere il tempo libero o quello in attesa di un mezzo pubblico, ad esempio. Ma l’applicazione maggiormente energivora è Facebook! Sì, avete capito benissimo, perché oltre il normale uso che si fa della piattaforma, questa consuma anche in background.

Poi, ci sono tutti i navigatori. Sì, proprio tutti e proprio a causa del Gps sempre attivo. Sul podio, poi, c’é un’App di cui non si poteva immaginare i consumi alti: la Fotocamera. Un gradino sotto ci sono le App Meteo. Queste per essere sempre aggiornate, devono sfruttare la connessione ed il Gps. Ed ancora, c’é Instagram per le stesse motivazione apportate ai consumi di batteria di Facebook. Molto energivore, poi, sono anche le applicazioni che offrono film e serie tv on demand e tutti i giochi come Candy Crush!