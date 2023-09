WhatsApp, da adesso lo usi anche per fare acquisti I Paghi tramite app, fa tutto Meta

La piattaforma di messaggistica di Meta, WhatsApp, non smette mai di stupire e porta all’attenzione di tutti, sempre nuove funzionalità.

Ed anche quella di cui vogliamo parlarvi è davvero impressionante. D’ora in poi si potranno effettuare pagamenti tramite l’applicazione. Sì, avete capito benissimo. Siamo sicuri che siete restati di stucco come come noi. Ma d’altronde, gli sviluppatori della piattaforma sono sempre all’opera per migliorare quella che è l’esperienza di utilizzo di tutti i suoi utenti.

Come ben sapete, questi sono davvero tantissimi. In tutto il modo sono tre miliardi, mentre in Italia ben 35 milioni. E tutti hanno sposato questa piattaforma perché è sempre attenta a loro, ai dati al suo interno ed anche ai device. Ha messo, sin da subito, al primo posto quella che è la tutela della privacy e della sicurezza.

Ed agli utenti non fa altro che piacere questo. E, poi, c’é da dire che, in questo anno, sono state davvero tantissime le novità in piattaforma, sia all’interno delle versioni stabili, iOS o Android che esse siano, sia all’interno delle versioni beta. Quelle che sono ancora in fase di test sono davvero stupefacenti e, ad alcune, di queste, abbiamo già dato ampio spazio nei giorni scorsi.

Tornando a quello che è l’argomento del nostro discorso, poi, non possiamo fare altro che ribadire quanto sia assurda, indescrivibile, la funzionalità che arriva in piattaforma. E’ qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Vediamo, allora, insieme di cosa si tratta e, soprattutto, quale sarà il suo funzionamento. Resterete a bocca aperta.

Ecco i pagamenti in piattaforma: pensa a tutto Meta.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Penserà a tutto Meta. In pratica, tutte le aziende potranno presentare i propri prodotti in piattaforma, proporli in vendita e gli utenti potranno decidere di fare i propri acquisti ed i propri pagamenti direttamente su WhatsApp. Questa novità si chiama WhatsApp Flows.

Ovviamente, come avete potuto bene intendere, questa opportunità è riservata agli utenti business. Sono interessati tutti, dai ristoratori ai barbieri, fino a coloro i quali vendono prodotti e servizi. Ad esempio, i barbieri potranno mettere a disposizione delle form di prenotazione dei servizi offerti. Ed ovviamente, come già anticipato in apertura, si potrà anche pagare.

Ci sarà un portale interamente dedicato ai pagamenti, infatti. Gli utenti per completare i loro acquisti non avranno bisogno di uscire da WhatsApp. Completeranno tutto in App. Questa nuova funzionalità è già in fase di rilascio e, pian piano, arriverà in tutti i paesi del mondo. Infine, vi diciamo che, per poterne usufruire, gli utenti business dovranno essere verificati!