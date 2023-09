Unicredit, il messaggio annuncia la tragedia: quando lo leggi è troppo tardi I Sta arrivando a tantissimi

Il messaggio Unicredit che sta arrivando a tutti e che sta mandando tutti nel panico, ti consiglia di prestare attenzione!

UniCredit è un gruppo bancario a livello non solo italiano ma internazionale. Non sono poche le persone che vi si affidano per poter gestire il proprio denaro nella maniera corretta, ricevere bonifici, inviare denaro, pagare bollettini e spese di vario genere.

Come quasi la totalità delle banche anche UniCredit ha messo a disposizione dei suoi correntisti una serie di servizi che permettono un utilizzo del proprio conto corrente molto più semplice e veloce. Tutti noi sappiamo quanto ogni banca stia lavorando verso una sempre maggiore digitalizzazione dei servizi.

UniCredit in questo verso fa passa da gigante ogni giorno. Offrire ai correntisti la possibilità di gestire il proprio conto online, non vuol dire solo, mettere a loro disposizione un servizio di home banking, ma fare in modo che il suo utilizzo sia semplice e soprattutto sicuro.

Questo soprattutto alla luce delle numerose truffe che occorrono ai cittadini italiani, soprattutto dal web. Ma UniCredit non dimentica di avvertire i suoi correntisti e di evitare in qualsiasi caso di inserire i propri dati sensibili.

Il messaggio da UniCredit

Non sono pochi i correntisti che nelle ultime settimane hanno ricevuto sul proprio numero di cellulare o via mail, una comunicazione da parte del loro istituto di credito. La richiesta inserita nel messaggio è molto semplice e la banca stessa chiede di fare molta attenzione.

All’interno un link su cui cliccare, in maniera molto semplice, per compilare un modulo online con i propri dati. Un modo per confermare la propria identità in maniera veloce e apparentemente sicura. In fondo il messaggio arriva direttamente dalla banca no?! Invece dobbiamo dirvi di prestare attenzione.

È una truffa

Non abbiamo voluto spoileravi il finale, ma nel caso in cui dovesse arrivarvi un SMS o una mail sospetta da parte di un numero di telefono che non conoscete o sa un indirizzo email sospetto e che all’interno del corpo presenza un link, vi consigliamo di non cliccarci sopra, potrebbe essere una truffa bella e buona.

I maggiori istituti bancari avvertono i loro correntisti sottolineando come in nessun caso loro potrebbero inviare dei messaggio in cui chiedono di inserire dati sensibili all’interno di un modulo online. Nel caso in cui si nutrano dei dubbi, si consiglia di chiamare il proprio istituto di credito e chiedere eventuali chiarimenti in merito a comunicazioni.