Conti correnti, i soldi scomparsi nel nulla: gli italiani restano con le tasche vuote I È una catastrofe

Gli italiani restano con le tasche vuote dopo la fuga di denaro improvvisa dai conti, cosa sta succedendo?

I prezzi sono in continuo aumento. Non c’è un prodotto di cui non si veda un netto rialzo del cartellino. Non ci riferiamo a qualcosa in particolare, né al cibo né tanto meno al carburante, ma che l’inflazione stia creando non pochi problemi alle famiglie italiane.

Ebbene, indovinate un po’, abbiamo una notizia da darvi, sono in aumento anche i tassi di interesse. Sì, beh, era ovvi che avrebbero seguito il trend dell’Italia intera. Ci chiedevamo se sarebbe aumentata anche l’età media, visto continuo aumento, ma stiamo aspettando risposte da persone che ne sanno di più.

Mettendo da parte giusto un po’ di ironia, che serve sempre in questi casi, purtroppo è proprio come abbiamo appena accennato. I tassi di interesse sono in aumento e questo vuol dire che buona parte dei risparmi degli italiani verranno lentamente ma inesorabilmente erosi, poi dicono che non è meglio sperperare tutto ciò che si guadagna.

Perchè detto tra noi, la mentalità da risparmiatore è insita in ogni singolo italiano. Vogliamo risparmiare, perchè “non si sa mai….”, ma poi alla fine di finisce per trovarsi con un pugno di mosche. Ma vediamo nel concreto cosa sta succedendo.

BCE e tassi di interesse

La regia da Bruxelles ci dice che le previsioni di crescita non sono floride e secondo voi la BCE cosa fa? Punta ad aumentare il tasso di interesse. perchè purtroppo i Paesi membri non navigano in buone acque e non ci si riferisce solo all’Italia e proprio per questo l’inflazione cresce.

Ovvio che la BCE possa finire per alzare i tassi di interessi, ma è già la decima volta che lo fa. Si tratta di un andamento comunitario a cui, purtroppo l’Italia non si può sottrarre e questo finisce per mettere in ginocchio le famiglie italiane.

Conti in tasca

Volevamo fare i conti in tasca agli italiani, ma non abbiamo trovato molto. L’inflazione ha creato un buco nei risparmi italiani che si aggira introno ai 53 mila euro, in netta diminuzione anche i prestiti concessi ai privati ma anche alle piccole società.

I dati parlano chiaro e ci dicono che i prestiti alle famiglie sono diminuiti dello 0,3% invece quelli alle società sono scesi addirittura del 4 %. Circostanze che non piacciono affatto alle famiglie e a cui speriamo che presto si possa trovare una soluzione.