Contatore, i gestori di energia sono nel pallone: con questi metodi milioni di italiani non pagano più

Con l’aumento dei costi all’interno delle fatturazioni di energia, sono sempre più gli italiani che ricorrono a metodi per risparmiare.

E questi ultimi sono davvero tantissimi. Si va dai trucchetti legali fino ad arrivare a quelli completamente illegali. Quelli legali riguardano tutti gli elettrodomestici presenti nelle abitazioni ed anche alcuni dispositivi come le caldaie a gas. Sono dei semplicissimi e velocissimi escamotage che permettono di ridurre un po’ i consumi di ciò che si utilizza in casa.

E, molto spesso, portano i loro frutti e lo fanno anche ben oltre quelle che sono le aspettative di tutti. Sono molti, però, gli italiani che utilizzano ben altri metodi per ottenere il risparmio tanto agognato. Infatti, spesso, questi utenti bloccano completamente l’utilizzo di alcuni elettrodomestici che, per loro, sono i maggiori colpevoli.

Parliamo, ad esempio, di asciugatrici e forni, ma anche di lavatrici e lavastoviglie. Se potessero, spegnerebbero anche i frigoriferi. Ma vi diciamo subito che non è così che si risolve il problema. Basterebbe optare per lavaggi brevi e freddi in lavatrice o per il lavaggio Eco in lavastoviglie. E, poi, ci sono delle pessime abitudine da abbandonare.

Una di queste è, senza dubbio, aprire di continuo il forno mentre ci sono pietanze in cottura. Dovete sapere, poi, che proprio in quest’ultimo periodo, i provider di servizi elettrici ed i fornitori di gas naturale, stanno facendo i conti con milioni di italiani che stanno mettono in atto degli escamotage grazie ai quali non stanno pagando più un centesimo.

Ecco come gli italiani gabbano i gestori di energia: nessuno paga più.

Ebbene sì, e dovete sapere che ci stanno anche riuscendo. Sono due i metodi che stanno spopolando in quest’ultimo periodo. Purtroppo, però, dovete sapere che sono entrambi sono illegali e questo non è un invito a metterli in pratica. bensì, vogliamo soltanto informarvi di come molti cittadini stanno riuscendo a far respirare le loro finanze.

Il primo riguarda i vecchi contatori che, però, sono ancora installati in alcune abitazioni. In questo caso, sono utilizzati i magneti, le calamite. Questi vanno a rallentare il conta scatti e, quindi, non saranno registrati i consumi energetici. E gli utenti si ritroveranno a pagare molto meno in bolletta. E, spesso, non pagheranno proprio nulla. Dovete sapere, però che questi dispositivi vecchi sono quasi scomparsi.

Ora ci sono quelli moderni con i quali le calamite no funzionano. Ed in questi caso vanno a manomettere completamente il contatore. Viene aperto e vengono saldati i contatti in modo che non registrino alcun consumo. La bolletta risulterebbe praticamente pari a zero. Attenzione, però, perché, essendo metodi illegali, ci sono sanzioni molto alte ed è prevista anche la reclusione!