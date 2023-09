Bancomat, quando prelevi ti sembra una cosa normale: non sai che ti rovini la vita I Finisci nei guai

Nonostante l’avvento dell’obbligo del Pos in tutti gli esercizi commerciali, sono ancora molti gli utenti che preferiscono pagare in contanti.

A questi utenti, non importa neanche la sparizione degli sportelli bancomat e delle filiali fisiche sul territorio. Anche se sono costretti a sorbirsi numerosi chilometri per prelevare il contante di cui hanno necessità, sono felici di farlo e non vogliono sposare quella che è la tecnologia moderna ed i servizi digitali che offrono tutti gli Istituti di Credito.

Dovete sapere, però, che quando si è all’interno di questi sportelli Bancomat bisogna stare molto attenti a qualcosa che sembra normale, ma che, in realtà, risulta essere foriera di guai serissimi. No, non parliamo affatto delle truffe che comunque capitano spesso. Di queste ce ne sono davvero tantissime tipologie ed accadono sia di persona che da remoto.

Pensiamo agli skimmer, grazie ai quali i criminali, senza esser presenti fisicamente, riescono a clonare le carte dei risparmiatori e rubare i Pin. Le conseguenze sono ampiamente immaginabili. Per quanto riguarda, poi, i raggiri fatti di persona, c’é una vastità di scelta. Pensiamo ai vari falsi dipendenti di Banca o Poste che scambiano soldi falsi con quelli veri appena prelevati dagli utenti.

O, ancora, pensiamo a quella truffa che fa un po’ ribrezzo perché uno dei due criminali sputa sul dispositivo e sulle banconote che stanno per uscire. Ma ciò di cui vogliamo parlarvi, esula completamente da queste truffe. Allo stesso modo, però, porta alla rovina quanti sperimentano questa esperienza. vediamo di cosa si tratta.

Da un semplice prelievo ne scaturisce una denuncia!

E bisogna stare molto, ma molto attenti dato che può capitare in qualsiasi momento e con una frequenza sconosciuta. Purtroppo, però, se accade e ci si ritrova protagonisti si rischiano denunce per furto aggravato. State molto attenti, perché non ne vale assolutamente la pena. Capiamo di cosa si tratta per mettervi in guardia.

Dovete sapere che può succedere che vi rechiate presso uno sportello Bancomat per prelevare il denaro contante di cui necessitate, ma il dispositivo non sia funzionante. Ebbene sì, è sempre più facile trovare dispositivi malfunzionanti. Ed in alcuni casi potreste ritrovarvi con l’ATM che eroga dei soldi che non sono assolutamente vostri.

Bensì, sono dell’utente prima di voi che, però, non li ha ricevuti. Fate moltissima attenzione e non prendeteli assolutamente. Contattate la filiale di riferimento e denunciate l’accaduto. Nel caso in cui li facciate vostri, dovete sapere che siete passibili di denuncia e andrete incontro a guai serissimi. E’ già successo pochi giorni fa ad un quarantottenne in provincia di Catania.