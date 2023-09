Vampiri di bollette: ti succhiano l’energia e il conto di nascosto I Devi intervenire al più presto

Le bollette dell’energia elettrica sono, ormai, al centro dell’attenzione di tutti i cittadini italiani che le stanno odiando a dismisura.

Sì, perché ci sono difficoltà oggettive a seguire il loro comportamento al rialzo, incessante, incalzante. E, dopo un po’ di mesi in cui sono risultate più umane, ecco che aumenteranno di nuovo e del 10%. Una nuova batosta per tutte le famiglie che si ritroveranno a fronteggiare nuovi rincari ed un tasso di inflazione davvero feroce.

E tutto questo, alle porte dell’autunno che, poi, cederà il passo all’inverno con le sue giornate corte, buie e freddissime. Insomma, ci sarà da penare anche quest’anno. Bisogna sperare nella proroga del Bonus Bollette da un lato e nel Bonus riscaldamento dall’altro. E sarebbe buona norma, capire quali sono gli elettrodomestici che succhiano maggiormente energia.

In pratica, quelli che sembrano vampiri assetati in cerca di sangue. Una volta ottenuta questa risposta, si potrà intervenire con trucchetti e comportamenti atti ad ottenere del risparmio, anche corposo. Vi diciamo subito che per ottenere risparmio bisogna evitare sprechi di qualsiasi genere. Altrimenti, è inutile neanche iniziare.

Proprio per questo motivo, vi abbiamo stilato una lista di elettrodomestici più energivori e di quelli che consumano troppo quando sono in utilizzo. Sì, perché non sempre i due assunti combaciano. Bisogna capire bene il tutto. E, poi, una volta conosciuti, vi daremo le dritte necessarie a far sì che le vostre finanze possano tornare a respirare e voi a sorridere.

Elettrodomestici killer: bisogna intervenire sin da subito per evitare un’ecatombe.

Iniziamo subito, poiché l’elenco non è proprio esiguo. Lavatrice, lavastoviglie, forno e phon sono quelli maggiormente energivori. Ma dovete sapere che gli ultimi due, poiché vengono utilizzati non di continuo, non apportano un contributo significativo in bolletta. Pensate che il phon incide per soli 10 euro all’anno.

Il condizionatore, invece, incide tantissimo. Sarebbe il caso di utilizzare la sua funzionalità “deumidificatore“. Magari, associate un ventilatore. Abbatterete più del 75% dei costi. Fidatevi! Il frigorifero, poi, è responsabile di circa 180 euro in bolletta. Meglio sostituire quello che si ha in casa con uno di classe energetica A+++. Per quanto riguarda la lavatrice, poi, utilizzate i programmi di lavaggio a temperature basse.

Noterete un abbattimento dei costi assurdo. E, poi, ci sono loro. Gli elettrodomestici in stand-by. Non ve ne accorgete nemmeno, ma costano un botto di soldi perché quando si trovano in questa condizione, consumano energia per farsi trovare sempre pronti. Meglio collegarli ad una multipresa con pulsante di accensione.