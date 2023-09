Frigorifero e lavatrice: la funzione nascosta ti danneggia tantissimo I Non ci avresti mai pensato

Attenzione a come utilizzi forno e lavatrice, hanno una funzione nascosta che ti potrebbe danneggia senza che tu te ne accorga.

In ognuna delle nostre case sono presenti una serie di elettrodomestici che raccolgono i nostri dati e li spediscono in rete. Stiamo parlando innanzitutto dei cellulari, ma anche di computer, tablet e dispotiviti per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

I nostri dati sensibili sono ormai alla mercè di tutti e questo ci dovrebbe preoccupare in maniera veramente importante. Chissà perchè ci approcciamo a due rischi in maniera completamente diversa, senza nemmeno rendercene conto.

Ci preoccupiamo di acquistare online perchè il sito ci richiede i nostri dati sensibili, oltre a IBAN o numero della carta di debito o di credito, ma non ci preoccupa minimamente lasciare i nostri dati in registrazioni a siti che possono essere più o meno sicuri.

Procedendo registrandosi ai siti, si perdono inconsapevolmente dei dati sensibili che possono essere causa di truffe inattese. Sono pochissimi i consumatori che si accorgono che stanno dando via dei dati molto importanti, sono molti di più quelli che invece, sottoscrivono moduli a cuor leggero e poi si lamenta che ogni giorni li chiamano una quantità esagerata di call center.

I colpevoli sono tra i nostri elettrodomestici

Come si dice? Non ci si può fidare più di nessuno? Hai proprio ragione sai, non ci si può fidare proprio di nessuno, nemmeno del tuo forno nuovo o della tua lavatrice e ti spieghiamo anche il motivo in maniera precisa, in modo tale che tu possa prendere le dovute considerazioni.

Il mercato ci propone sempre in maggior quantità una serie di elettrodomestici intelligenti, che con una semplice app puoi programmarli anche se non sei a casa. Sei in ufficio e puoi avviare l’asciugatrice, o la stufa a pellet, o il forno per poter avere la cena pronta, ma è sicuro?

Fuga dei dati sensibili

“Google rispetta pienamente le leggi sulla privacy applicabili e fornisce trasparenza ai nostri utenti in merito ai dati che raccogliamo e a come li utilizziamo“. Queste sono le parole di Google, ma come ben si può immaginare non tutti seguono la stessa linea guida.

Registrare i propri elettrodomestici vuol dire inserire dati come la data di nascita, oltre al nome e a una serie di possibilità che ci rendono facilmente rintracciabili. per non correre rischi è forse il momento di capire se tutte le registrazioni effettuate siano o meno indispensabili per l’utilizzo degli elettrodomestici.