Caro bollette, per ridurle basta il metodo della presa: è pratico e funziona I Vai subito a comprarla

Ci ritroviamo a parlare nuovamente delle bollette della fornitura di energia elettrica e dei trucchetti utili a tenerle più o meno basse.

Ne abbiamo visti tantissimi e li abbiamo esaminati uno ad uno, tenendo in particolare considerazione quelli che erano forniti da veri e propri esperti del settore energetico. Ora, però, vogliamo parlarvi di qualcosa che, all’apparenza è insignificante, ma che, tirando le somme, risulterà essere davvero un metodo formidabile, efficace.

Grazie ad esso non si avranno più problemi di bollette impazzite. Risulterà tutto molto più umano. Sappiamo tutti quando gli elettrodomestici presenti in casa consumino energia a dismisura. Sono tutti energivori ed il loro peso in bolletta viene determinato dal tempo di utilizzo. Il frigorifero, ad esempio, consuma energia costantemente a tutte le ore del giorno e della notte, tutti i giorni dell’anno.

Mentre, se si prende in considerazione un phon o un forno, questi, incideranno poco poiché vengono utilizzati in maniera discontinua. Nessuno accende un phon solo per sentirne il rumore, non credete? Insomma, mettendo come punto fermo il loro consumo enorme, ecco che ci viene in soccorso un trucchetto fantastico.

Questo garantirà di avere un enorme risparmio alla fine del periodo di fatturazione. E bisogna dire che si tratta di qualcosa di piccolissimo, che entra in una sola mano. Eppure è talmente potente da fa sì che le bollette scendano in maniera drastica. Vediamo, allora, insieme di cosa si tratta e, soprattutto, come utilizzare al meglio questo dispositivo che si rivelerà “intelligente”.

Basta una presa ed i consumi vanno giù: le tasche ringrazieranno.

Sì, avete capito benissimo. Basta solo questo dispositivo per far sì che, in casa, si possa tornare a sorridere. Quando la tecnologia arriva a supporto degli utenti per fa sì che questi possano ottenere risparmio, è sempre buona norma approfittarne. Ed è questo il caso di cui vogliamo parlarvi, in modo che possiate valutarne i benefici.

Come ben sapete, i sistemi smart home sono diventati di utilizzo abbastanza comune. E il dispositivo di cui vogliamo narrare le gesta, ne fa parte. Parliamo delle prese smart. Basta inserirle in corrente e collegare ad esse i vostri dispositivi ed il gioco è fatto. Potrete comandare da remoto, tramite App ed i principali assistenti vocali in circolazione, tutto ciò che è presente in casa.

Potrete accenderli e spegnerli a piacimento anche quando siete fuori dalla vostra abitazione. Ovviamente, non è solo prerogativa degli elettrodomestici. Infatti, potrete anche accendere le luci. Ovviamente, c’é bisogno di una connessione Wi-Fi in casa. Pensate che potrete anche evitare gli sprechi dei dispositivi in stand-by!